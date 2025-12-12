B1 Inregistrari!
România este lider european la diversitatea genetică a ursului brun. Între 10.600 și 12.700 de exemplare în țara noastră

Ana Beatrice
12 dec. 2025, 17:02
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum ajută studiul la gestionarea populației de urși
  2. Ce arată cel mai amplu studiu despre gestionarea urșilor bruni

România este lider european la diversitatea genetică a ursului brun, a declarat vineri ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Conform celui mai recent studiu de specialitate, populația de urși bruni din România este atent monitorizată. Datele arată că în țara noastră trăiesc între 10.600 și 12.700 de exemplare.

Cum ajută studiul la gestionarea populației de urși

Estimarea a fost realizată în cadrul proiectului „Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”. Proiectul este finanțat din fonduri europene în valoare de peste 10 milioane de euro, notează Agerpres.

Ministrul a precizat că datele acestui studiu includ o evaluare detaliată a populației de urs. De asemenea, analiza stabilește zonele de prezență ale acestor animale, de la arii strict protejate până la zone considerate cu risc pentru oameni. Toate aceste informații vor sta la baza elaborării legii privind cotele de extracție pentru anul viitor.

„Acest studiu nu este un exerciţiu academic şi nici un instrument pentru decizii extreme. Este, în primul rând, un instrument de management responsabil, echilibrat, care ne permite să protejăm oamenii, să prevenim conflictele şi, în acelaşi timp, să conservăm o specie importantă pentru România. Datele obţinute ne ajută să înţelegem unde trebuie să prevenim, unde este nevoie de intervenţii punctuale şi unde conservarea strictă este esenţială. Conservarea biodiversităţii şi siguranţa cetăţenilor nu se exclud. Ele pot şi trebuie să fie gestionate împreună, pe baza ştiinţei şi a transparenţei”, a transmis Diana Buzoianu.

Ce arată cel mai amplu studiu despre gestionarea urșilor bruni

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de trei ani. În acest interval, aproximativ 800 de specialiști au colectat la nivel național aproape 24.000 de probe. Conform sursei menționate, studiul este cel mai amplu de acest tip realizat vreodată. Acesta este, astfel, un precedent important la nivel mondial pentru această specie.

Pentru prima dată, acest studiu introduce zonarea națională a managementului populației de urs brun, „un instrument esenţial pentru aplicarea unor măsuri diferenţiate”.

Zonarea împarte teritoriul național în patru tipuri clar definite. Este vorba despre zone-cheie pentru conservare, zone de management al conflictelor (zone de risc), zone de management durabil și zone marginale. Clasificarea se bazează pe o analiză amplă și riguroasă. Aceasta integrează date genetice, distribuția habitatelor, zonele agricole și turistice, apelurile la 112 și istoricul pagubelor produse de urși.

