Cum vrea Guvernul să găsească echilibrul între protejarea urșilor și siguranța oamenilor

Diana Buzoianu a explicat că Executivul caută o soluție echilibrată la problema conflictelor dintre oameni și urși. Ea a subliniat că protejarea biodiversității rămâne esențială, dar siguranța cetățenilor este prioritară în zonele populate. Legea menține principiul gradualității în afara intravilanului, dar îl elimină când urșii pătrund în zone locuite.

„Legea pe care am propus-o astăzi vine ca o soluţie de compromis, în sensul în care în continuare aplicăm principiul gradualităţii în afara intravilanului. Dar în momentul în care un urs vine în , unde ai o aglomerare foarte mare a populaţiei şi unde, în mod evident, există un risc de incident urs-om, vom scoate condiţia gradualităţii, în sensul în care Comisia pentru situaţii de urgenţă care se întruneşte va putea să decidă dacă are loc intervenţia prin alungare, prin relocare sau prin împuşcare”, a transmis ministrul Mediului.

Întâlnirile comisiei se vor putea desfășura și online, pentru a permite reacții imediate la orice incident. Poliția Locală va putea înlocui Jandarmeria, astfel încât intervențiile să nu fie întârziate din motive logistice.

„În momentul în care reprezentanţii Jandarmeriei nu sunt pe lângă localitatea respectivă, pentru că am avut cazuri în care au fost discuţii inclusiv de o oră, două ore, până când au putut să fie prezenţi. Într-o oră sau în două ore intervenţia deja nu mai are sens. Şi, atunci, am propus ca pentru siguranţa publică, acest loc din comisie să poate fi ocupat, dacă există un reprezentant al Poliţiei Locale, să poată să intervină în această comisie”, a explicat Diana Buzoianu.

Ce va arăta studiul despre numărul urșilor și zonele de risc din România

Diana Buzoianu a anunțat că, la sfârșitul lunii noiembrie, vor fi prezentate rezultatele unui amplu studiu național. Acesta va stabili numărul real al urșilor din România și distribuția lor pe diferite regiuni ale țării. Ministrul Mediului a explicat că studiul, finanțat cu milioane de euro, a fost realizat de institute de cercetare acreditate.

Rezultatele se bazează pe probe ADN colectate în ultimii doi ani din zonele frecventate de . Cercetarea va include și o hartă oficială a zonelor de risc, unde s-au înregistrat incidente între urși și oameni. Pe baza acestor date, autoritățile vor putea stabili științific cotele de intervenție și măsurile de protecție necesare.

Noul act normativ aduce schimbări importante în ordonanța care reglementează intervențiile rapide împotriva atacurilor urșilor asupra oamenilor și bunurilor. Scopul este protejarea vieților și a proprietăților, prin măsuri mai clare și proceduri actualizate pentru gestionarea situațiilor de urgență.