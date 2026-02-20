B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Peste 500 de lei în plus la pensie pentru o categorie de vârstnici. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Peste 500 de lei în plus la pensie pentru o categorie de vârstnici. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Traian Avarvarei
20 feb. 2026, 12:14
Peste 500 de lei în plus la pensie pentru o categorie de vârstnici. Ce condiții trebuie să îndeplinească
sursă foto: captură YT

Peste 800.000 de pensionari care nu au atins pragul pensiei sociale de 1.281 de lei vor primi de la Guvern bani în plus, lunar.

Bani în plus pentru o categorie de pensionari

Astfel, 841.257 de pensionari care nu au atins pragul pensiei sociale de 1.281 de lei pe baza contributivității vor primi, în medie, 537 de lei pe lună, conform Legii Pensiilor, dacă au un stagiu minim de cotizare de 15 ani, informează Gândul.

Cei mai mulți pensionari care primesc bani în plus sunt în:

  • Județul Dolj: 500 de lei fiecare pentru 30.174 de persoane.
  • Județul Iași: 31.699 de pensionari primesc câte 543 de lei.
  • Județul Suceava: 35.597 de pensionari primesc câte 553 de lei.

În Capitală sunt în total 39.572 de pensionari, care primesc între 495 și 583 de lei, în funcție de sector.

Județele în care sunt cei mai puțini pensionari care primesc acest ajutor:

  • Județul Covasna: 7.959 de cetățeni beneficiază de 527 de lei.
  • Județul Sălaj: 10.529 de pensionari primesc 528 de lei.
  • Județul Tulcea: 9.777 de seniori primesc 428 de lei.
Tags:
Citește și...
Primul efect al deciziei CCR privind pensiile speciale: Anunțul făcut de ministul Finanţelor: „Cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
Economic
Primul efect al deciziei CCR privind pensiile speciale: Anunțul făcut de ministul Finanţelor: „Cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
Bani de la stat pentru tinerii care se angajează prima dată. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi bani de la Guvern (VIDEO)
Economic
Bani de la stat pentru tinerii care se angajează prima dată. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi bani de la Guvern (VIDEO)
IT-ul domină în continuare topul salariilor. Care sunt domeniile de activitate și orașele cu cele mai mari, respectiv cele mai mici venituri
Economic
IT-ul domină în continuare topul salariilor. Care sunt domeniile de activitate și orașele cu cele mai mari, respectiv cele mai mici venituri
Închirierile turistice intră într-o nouă etapă de reglementare în România. Ce schimbări pregăteşte ministerul pentru proprietari
Economic
Închirierile turistice intră într-o nouă etapă de reglementare în România. Ce schimbări pregăteşte ministerul pentru proprietari
Reforma pensiilor magistraților ține în loc fonduri europene de sute de milioane. Cum a reacționat Comisia Europeană la decizia CCR
Economic
Reforma pensiilor magistraților ține în loc fonduri europene de sute de milioane. Cum a reacționat Comisia Europeană la decizia CCR
Veste proastă pentru șoferii cu amenzi neplătite: Restanțele la primărie condiționează acum dreptul de a conduce sau de a vinde autoturisme
Economic
Veste proastă pentru șoferii cu amenzi neplătite: Restanțele la primărie condiționează acum dreptul de a conduce sau de a vinde autoturisme
Proiectul de reformă a administrației a fost pus în dezbatere publică. Cele mai importante măsuri din proiect (GRAFICE/DOCUMENTE)
Economic
Proiectul de reformă a administrației a fost pus în dezbatere publică. Cele mai importante măsuri din proiect (GRAFICE/DOCUMENTE)
VIDEO: Avertisment de la BNR: consumul scade, iar economia rămâne într-o zonă fragilă. Isărescu a anunțat că majorează prognoza pe inflație
Economic
VIDEO: Avertisment de la BNR: consumul scade, iar economia rămâne într-o zonă fragilă. Isărescu a anunțat că majorează prognoza pe inflație
Nazare explică datoria publică de peste 60% a României: „Nu înseamnă o criză, înseamnă că, ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat”
Economic
Nazare explică datoria publică de peste 60% a României: „Nu înseamnă o criză, înseamnă că, ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat”
Reorganizarea administrativ-teritorială, unica soluție care poate rezolva problemele statului. Președintele CCIR explică de ce se blochează reforma (VIDEO)
Economic
Reorganizarea administrativ-teritorială, unica soluție care poate rezolva problemele statului. Președintele CCIR explică de ce se blochează reforma (VIDEO)
Ultima oră
13:08 - Ce spune Romprest după votul din Consiliul Local Sector 1: Contractul ajunge la termen în 2033. Ce a făcut Consiliul se numește denunțare unilaterală a contractului
12:56 - Test reușit pentru racheta SLS. NASA se apropie de lansarea misiunii Artemis 2
12:43 - Sediile partidelor sunt „îngropate” în zăpadă, deși românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele
12:11 - Un influencer a fost reținut după ce ar fi lovit un tânăr în timpul unui live pe rețelele sociale
11:39 - CSM se plânge că sistemul de justiție rămâne fără oameni, după decizia CCR privind pensiile magistraților
11:39 - România, printre țările cu cele mai scumpe încărcări rapide pentru mașini electrice în Europa
11:13 - Vreme deosebit de rece și ninsori în București. Se va depune un nou strat de zăpadă
10:41 - Nou cod galben de viscol, ninsori și polei. Județele vizate (FOTO)
10:31 - Un alpinist austriac a fost condamnat după ce prietena sa a murit degerată pe Grossglockner
10:17 - Un bărbat din Roman s-a dus beat la proba practică pentru permisul auto