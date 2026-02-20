Peste 800.000 de pensionari care nu au atins pragul pensiei sociale de 1.281 de lei vor primi de la Guvern bani în plus, lunar.

Bani în plus pentru o categorie de pensionari

Astfel, 841.257 de pensionari care nu au atins pragul pensiei sociale de 1.281 de lei pe baza contributivității vor primi, în medie, 537 de lei pe lună, conform Legii Pensiilor, dacă au un stagiu minim de cotizare de 15 ani, informează

Cei mai mulți pensionari care primesc bani în plus sunt în:

Județul Dolj: 500 de lei fiecare pentru 30.174 de persoane.

Județul Iași: 31.699 de pensionari primesc câte 543 de lei.

Județul Suceava: 35.597 de pensionari primesc câte 553 de lei.

În Capitală sunt în total 39.572 de pensionari, care primesc între 495 și 583 de lei, în funcție de sector.

Județele în care sunt cei mai puțini pensionari care primesc acest ajutor: