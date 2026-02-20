B1 Inregistrari!
Magistrații în fața unui șoc financiar! Ce pensii vor primi după tăieri. Diferențele sunt uriașe

Magistrații în fața unui șoc financiar! Ce pensii vor primi după tăieri. Diferențele sunt uriașe

Ana Beatrice
20 feb. 2026, 19:00
Magistrații în fața unui șoc financiar! Ce pensii vor primi după tăieri. Diferențele sunt uriașe
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Care sunt scăderile estimate pentru fiecare categorie de magistrați
  2. Cum pot ajunge magistrați cu grade diferite să aibă pensii aproape egale

Un grup de magistrați din mai multe Curți de Apel a transmis, vineri, un memoriu președintelui Nicușor Dan. În document, aceștia își exprimă îngrijorarea față de impactul major pe care l-ar avea proiectul de lege privind reducerea pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025). Aceștia susțin că modificările propuse ar duce la scăderi semnificative ale pensiilor pentru viitorii pensionari din magistratură.

Potrivit exemplelor prezentate, noile prevederi ar genera diferențe considerabile între magistrații deja pensionați și cei care urmează să iasă la pensie. Aceste diferențe ar apărea chiar și în cazul unor magistrați care au avut cariere similare. Astfel, cuantumul pensiilor viitoare ar putea fi mult mai mic decât cel acordat în prezent.

Care sunt scăderile estimate pentru fiecare categorie de magistrați

Judecătorii și procurorii cu grad de judecătorie ar urma să încaseze o pensie de aproximativ 11.310 lei. În prezent, pensia pentru această categorie este de 16.157 lei, iar potrivit legislației anterioare ajungea la 18.466 lei. Astfel, reducerea poate ajunge până la 7.156 lei. În cazul magistraților cu grad de tribunal, pensia ar scădea la 12.563 lei, de la 17.947 lei în prezent și 20.450 lei conform vechii legi. Diferența ar putea ajunge până la 7.887 lei.

Pentru cei cu grad de curte de apel, cuantumul estimat al pensiei este de 14.242 lei. În prezent, pensia ajunge la 20.534 lei, iar anterior era de 23.107 lei, ceea ce înseamnă o reducere de până la 8.865 lei. Procurorii cu grad de Parchet de pe lângă Înalta Curte ar urma să primească o pensie de 15.917 lei. Aceasta ar fi cu 6.821 lei mai mică decât în prezent.

Cea mai mare scădere este estimată în cazul judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pensia ar coborî la 19.268 lei, de la 27.525 lei în prezent și 31.060 lei conform legislației anterioare. Ca atare, reducerea ar putea ajunge până la 11.792 lei, notează antena3.ro.

Cum pot ajunge magistrați cu grade diferite să aibă pensii aproape egale

Magistrații atrag atenția că noile modificări ar putea genera situații fără precedent în sistem. Potrivit acestora, într-un interval de aproximativ trei ani pot apărea diferențe greu de explicat.

Un judecător de judecătorie pensionat în 2023, în baza vechii legi, ar putea ajunge să încaseze o pensie aproape egală cu cea a unui judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Acest lucru s-ar întâmpla în cazul unui magistrat care se va pensiona în 2026, după intrarea în vigoare a noilor prevederi.

Cu alte cuvinte, diferențele de nivel profesional și de responsabilitate nu s-ar mai reflecta în mod real în veniturile de după pensionare. Magistrații consideră că o astfel de situație este „absurdă” și avertizează că aceste dezechilibre riscă să afecteze grav echilibrul, motivația și stabilitatea sistemului judiciar.

