Pentru cei cu grad de curte de apel, cuantumul estimat al pensiei este de 14.242 lei. În prezent, pensia ajunge la 20.534 lei, iar anterior era de 23.107 lei, ceea ce înseamnă o reducere de până la 8.865 lei. Procurorii cu grad de Parchet de pe lângă Înalta Curte ar urma să primească o pensie de 15.917 lei. Aceasta ar fi cu 6.821 lei mai mică decât în prezent.

Cea mai mare scădere este estimată în cazul judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție. ar coborî la 19.268 lei, de la 27.525 lei în prezent și 31.060 lei conform legislației anterioare. Ca atare, reducerea ar putea ajunge până la 11.792 lei, notează antena3.ro.

Cum pot ajunge magistrați cu grade diferite să aibă pensii aproape egale

Magistrații atrag atenția că noile modificări ar putea genera situații fără precedent în sistem. Potrivit acestora, într-un interval de aproximativ trei ani pot apărea diferențe greu de explicat.

Un judecător de judecătorie pensionat în 2023, în baza vechii legi, ar putea ajunge să încaseze o pensie aproape egală cu cea a unui judecător de la . Acest lucru s-ar întâmpla în cazul unui magistrat care se va pensiona în 2026, după intrarea în vigoare a noilor prevederi.

Cu alte cuvinte, diferențele de nivel profesional și de responsabilitate nu s-ar mai reflecta în mod real în veniturile de după pensionare. Magistrații consideră că o astfel de situație este „absurdă” și avertizează că aceste dezechilibre riscă să afecteze grav echilibrul, motivația și stabilitatea sistemului judiciar.