B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
România investește masiv în apărare. SUA, principalul furnizor de armament

Selen Osmanoglu
27 mart. 2026, 08:38
Foto: Facebook @ Ministerul Apărării Naționale
Cuprins
  1. Creștere de aproape 200% a cheltuielilor pentru apărare
  2. Tranzacțiile globale cu armament, la niveluri record
  3. România, în top 30 importatori de armament
  4. Angajamentele României în cadrul NATO

România și-a majorat semnificativ bugetul pentru achizițiile militare în ultimii patru ani, în contextul unui trend global de creștere a tranzacțiilor cu armament. Datele arată că țara noastră a devenit un jucător tot mai activ pe piața importurilor de echipamente militare, cu Statele Unite drept principal furnizor.

Creștere de aproape 200% a cheltuielilor pentru apărare

În ultimii patru ani, România a înregistrat o creștere de aproape 200% a cheltuielilor pentru achizițiile militare. Potrivit unui raport al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, jumătate din importurile de armament provin din Statele Unite, în timp ce restul sunt realizate din Norvegia și Țările de Jos, conform Știrile ProTv.

Această evoluție vine în contextul în care mai multe state europene, precum Ucraina, Polonia și Marea Britanie, se află în topul țărilor care au alocat cele mai mari sume pentru înarmare în ultimii ani.

Tranzacțiile globale cu armament, la niveluri record

La nivel mondial, tranzacțiile cu armament au crescut cu aproape 10% în perioada 2021-2025, comparativ cu intervalul 2016-2020. Valoarea totală a acestora a depășit 30 de miliarde de dolari, marcând un nivel record care nu a mai fost atins din anii ’80.

Statele Unite domină clasamentul furnizorilor de armament, cu aproape jumătate din exporturile globale din ultimii patru ani. Pe locul al doilea se situează Franța, iar Rusia ocupă poziția a treia, în condițiile în care exporturile sale au scăzut cu 64%, conform datelor aceluiași institut.

România, în top 30 importatori de armament

România ocupă locul 30 în clasamentul global al importatorilor de muniție și echipamente militare. Țara noastră a reprezentat 0,9% din totalul importurilor globale în perioada 2021-2025, o creștere semnificativă față de 0,3% înregistrat între 2016-2020.

Cele mai multe achiziții au fost realizate din Statele Unite, incluzând muniții, tancuri Abrams, avioane F-35 și sisteme Patriot. În același timp, România a cumpărat avioane F-16 din Norvegia și Țările de Jos.

Angajamentele României în cadrul NATO

România și-a asumat un obiectiv ambițios în cadrul NATO, angajându-se să aloce 5% din produsul intern brut pentru apărare până în anul 2035, în linie cu majoritatea aliaților, cu excepția Spaniei.

În prezent, cheltuielile pentru apărare se situează la aproximativ 2% din PIB, nivel atins anul trecut, ceea ce indică o tendință de creștere constantă în acest domeniu strategic.

Tags:
Citește și...
Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor, atac dur la ministrul Florin Manole. „Vrea epurarea etnică a romilor”
Eveniment
Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor, atac dur la ministrul Florin Manole. „Vrea epurarea etnică a romilor”
China lansează prima universitate a grătarului. Pasiunea pentru street-food devine meserie
Eveniment
China lansează prima universitate a grătarului. Pasiunea pentru street-food devine meserie
Un fost rapper a ajuns prim-ministru. Cum a schimbat Balendra Shah politica din Nepal
Eveniment
Un fost rapper a ajuns prim-ministru. Cum a schimbat Balendra Shah politica din Nepal
Accident grav între un camion și un microbuz școlar. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție
Eveniment
Accident grav între un camion și un microbuz școlar. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție
Locuri de muncă pe bandă rulantă, dar fără doritori: 31.000 de joburi rămân neocupate. Nu ai nevoie nici măcar de liceu
Eveniment
Locuri de muncă pe bandă rulantă, dar fără doritori: 31.000 de joburi rămân neocupate. Nu ai nevoie nici măcar de liceu
Consiliul Local Vaslui votează închiderea „păcănelelor”. Cum va afecta măsura comunitatea și economia locală
Eveniment
Consiliul Local Vaslui votează închiderea „păcănelelor”. Cum va afecta măsura comunitatea și economia locală
Tinerii români bine pregătiți pleacă pe capete. Economia nu le oferă joburi pe măsură, iar „brain drain”-ul se adâncește
Eveniment
Tinerii români bine pregătiți pleacă pe capete. Economia nu le oferă joburi pe măsură, iar „brain drain”-ul se adâncește
Guvernul intervine după sesizările privind cartea electronică de identitate. Cum vor fi simplificate procedurile pentru cetățeni
Eveniment
Guvernul intervine după sesizările privind cartea electronică de identitate. Cum vor fi simplificate procedurile pentru cetățeni
Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie. Când vor fi livrate, de fapt
Eveniment
Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie. Când vor fi livrate, de fapt
Mișcare uriașă în Europa! Proprietarii Dedeman cumpără un gigant din Grecia și îl schimbă complet
Eveniment
Mișcare uriașă în Europa! Proprietarii Dedeman cumpără un gigant din Grecia și îl schimbă complet
Ultima oră
11:10 - Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor, atac dur la ministrul Florin Manole. „Vrea epurarea etnică a romilor”
10:51 - Ouăle și colesterolul: mit sau realitate? Ce spun cele mai noi studii
10:27 - China lansează prima universitate a grătarului. Pasiunea pentru street-food devine meserie
10:25 - Bolojan nu se lasă. Anunță că nu demisionează și arată cu degetul spre șeful PSD: „E responsabil pentru criză”. Grindeanu răspunde cu amenințări (VIDEO)
10:02 - Meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale. Franța a învins Brazilia cu scorul 2-1
09:47 - Un fost rapper a ajuns prim-ministru. Cum a schimbat Balendra Shah politica din Nepal
09:35 - Megalomanie la Casa Albă. Donald Trump își va pune semnătura pe bancnotele emise de Trezorerie
09:10 - Mihai Trăistariu vrea să cucerească Italia: „O să mă înscriu la Sanremo și învăț italiana”. Ce planuri de viitor are acesta
08:55 - Accident grav între un camion și un microbuz școlar. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție
08:36 - Războiul în Orientul Mijlociu. SUA își suplimentează prezența militară. Rebelii Houthi vor să se implice în conflict. Consiliul de Securitate al ONU discută problema iraniană