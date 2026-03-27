România investește masiv în apărare. SUA, principalul furnizor de armament

România și-a majorat semnificativ bugetul pentru achizițiile militare în ultimii patru ani, în contextul unui trend global de creștere a tranzacțiilor cu armament. Datele arată că țara noastră a devenit un jucător tot mai activ pe piața importurilor de echipamente militare, cu drept principal furnizor.

Creștere de aproape 200% a cheltuielilor pentru apărare

În ultimii patru ani, România a înregistrat o creștere de aproape 200% a cheltuielilor pentru achizițiile militare. Potrivit unui raport al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, jumătate din importurile de armament provin din Statele Unite, în timp ce restul sunt realizate din Norvegia și Țările de Jos, conform Știrile ProTv.

Această evoluție vine în contextul în care mai multe state europene, precum Ucraina, Polonia și Marea Britanie, se află în topul țărilor care au alocat cele mai mari sume pentru înarmare în ultimii ani.

Tranzacțiile globale cu armament, la niveluri record

La nivel mondial, tranzacțiile cu armament au crescut cu aproape 10% în perioada 2021-2025, comparativ cu intervalul 2016-2020. Valoarea totală a acestora a depășit 30 de miliarde de dolari, marcând un nivel record care nu a mai fost atins din anii ’80.

Statele Unite domină clasamentul furnizorilor de armament, cu aproape jumătate din exporturile globale din ultimii patru ani. Pe locul al doilea se situează Franța, iar Rusia ocupă poziția a treia, în condițiile în care exporturile sale au scăzut cu 64%, conform datelor aceluiași institut.

România, în top 30 importatori de armament

România ocupă locul 30 în clasamentul global al importatorilor de muniție și echipamente militare. Țara noastră a reprezentat 0,9% din totalul importurilor globale în perioada 2021-2025, o creștere semnificativă față de 0,3% înregistrat între 2016-2020.

Cele mai multe achiziții au fost realizate din Statele Unite, incluzând muniții, tancuri Abrams, avioane F-35 și sisteme Patriot. În același timp, România a cumpărat avioane F-16 din Norvegia și Țările de Jos.

Angajamentele României în cadrul NATO

România și-a asumat un obiectiv ambițios în cadrul NATO, angajându-se să aloce 5% din produsul intern brut pentru apărare până în anul 2035, în linie cu majoritatea aliaților, cu excepția Spaniei.

În prezent, cheltuielile pentru apărare se situează la aproximativ 2% din PIB, nivel atins anul trecut, ceea ce indică o tendință de creștere constantă în acest domeniu strategic.