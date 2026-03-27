Acasa » Externe » Războiul în Orientul Mijlociu. SUA își suplimentează prezența militară. Rebelii Houthi vor să se implice în conflict. Consiliul de Securitate al ONU discută problema iraniană

Războiul în Orientul Mijlociu. SUA își suplimentează prezența militară. Rebelii Houthi vor să se implice în conflict. Consiliul de Securitate al ONU discută problema iraniană

Adrian Teampău
27 mart. 2026, 08:36
Războiul în Orientul Mijlociu. SUA își suplimentează prezența militară. Rebelii Houthi vor să se implice în conflict. Consiliul de Securitate al ONU discută problema iraniană
Militari americani în Iran Sursa foto: X
Cuprins
  1. Statele Unite iau în calcul suplimentarea forțelor militare
  2. Donald Trump este nehotărât încă
  3. Rebelii Houthi pregătiți să intre în război
  4. Statele Unite convocate în Consiliul de Securitate al ONU

Statele Unite intenționează să-și suplimenteze prezența militară în Orientul Mijlociu, în contextul războiului din Iran. Pentagonul ar putea trimite încă 10.000 de soldați în zonă.

Statele Unite iau în calcul suplimentarea forțelor militare

Casa Albă și Pentagonul iau în considerare să trimită încă 10.000 de soldați americani în Orientul Mijlociu. Ceea ce Donald Trump numea un război de câteva săptămâni, tinde să se prelungească în condițiile în care Iranul nu dă semne că ar fi înfrânt. Un înalt funcționar din sistemul de apărare din Statele Unite a confirmat intențiile de suplimentare a forțelor militare.

Dacă administrația Trump decide să trimită noi trupe, numărul militarilor angajați în regiune ar crește semnificativ. Iar acest lucru indică faptul că urmează o operațiune terestră, comentează Axios.

Această mobilizare masivă este analizată în contextul în care Donald Trump a afirmat că negociază cu Iranul un acord pentru oprirea războiului. Oficialii iranieni au dezmințit declarațiile de la Casa Albă, spunând că nu s-a pus o astfel de problemă. De altfel, aceștia privesc cu suspiciune orice inițiativă americană de pace în condițiile în care războiul din 28 februarie a fost declanșat în timpul unor negocieri.

Oficialul american citat, se așteaptă ca o decizie cu privire la invadarea terestră a Iranului să fie luată săptămâna viitoare. El a precizat că în regiune vor fi dislocate mai multe unități de luptă. Pentagonul elaborează planuri pentru o „lovitură finală” în Iran, care ar putea include utilizarea forțelor terestre și o campanie masivă de bombardamente, a relatat Axios.

Donald Trump este nehotărât încă

Decizia de invadare a Iranului, de către Statele Unite, nu a fost luată de Donald Trump. Acesta, împreună cu staff-ul său, analizează scenariile puse pe masă de Pentagon. Sursele apropiate anturajului său susțin că este pregătit să escaladeze războiul dacă negocierile cu Iranul nu dau rezultate. El urmează să trimită în Orientul Mijlociu mai multe forțe militare, inclusiv escadrile de avioane de luptă și mii de militari, în perioada următoare.

O unitate expediționară de pușcași marini va ajunge în această săptămână, iar o alta este în curs de desfășurare.  Centrul de comandă al Diviziei 82 Aeropurtate a primit ordin să se desfășoare în Orientul Mijlociu împreună cu o brigadă de infanterie formată din câteva mii de militari.

Pe de altă parte, Donald Trump a anunțat joi că prelungește până la 6 aprilie ultimatumul dat Iranului pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz. Anterior, el a prelungit acest termen, de la două zile, la cinci, iar acum la zece. Totodată, Trump a renunțat la amenințările anterioare de a cu bombardarea centralelor iraniene dacă Teheranul nu deschide strâmtoarea.

Rebelii Houthi pregătiți să intre în război

Rebelii Houthi din Yemen sunt pregătiți să intre în război, de partea Iranului, dacă Statele Unite și Israelul vor escalada conflictul. Reprezentanții organizației au declarat că vor deschide un nou front de-a lungul Mării Roșii. Aceasta este, de asemenea, o rută comercială cheie pentru traficul global de mărfuri. Gruparea a anunțat că este pregătită să intre în conflict, fapt ce va extinde războiul îm strâmtoarea Bab al-Mandab.

„Suntem pe deplin pregătiți din punct de vedere militar, cu toate opțiunile. (…) Până acum, Iranul se descurcă bine și învinge inamicul în fiecare zi, iar bătălia merge în direcția sa. Dacă se întâmplă ceva contrar acestui lucru, atunci putem evalua”, a declarat un oficial Houthi pentru Reuters.

Strâmtoarea Bab al-Mandab este un pasaj lat de 32 de kilometri situat la sud-vest de Yemen, unde își are baza grupul rebel.

Statele Unite convocate în Consiliul de Securitate al ONU

Consiliul de Securitate al ONU are programată o consulare cu ușile închise cu privire la Iran. Întrevederea a fost solicitată de Rusia, iar discuțiile se vor desfășura vineri, 27 martie, dimineața, potrivit The Times of Israel. Statele Unite, care dețin președinția Consiliului de Securitate, au programat întâlnirea.

Rusia a solicitat reuniunea în contextul atacurilor americano-israeliene asupra infrastructurii civile din țară, au declarat doi diplomați ONU. Aceștia au făcut referire la discuții sub protecția anonimatului deoarece întâlnirea nu are carater public.

Citește și...
Megalomanie la Casa Albă. Donald Trump își va pune semnătura pe bancnotele emise de Trezorerie
Externe
Megalomanie la Casa Albă. Donald Trump își va pune semnătura pe bancnotele emise de Trezorerie
Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate
Externe
Românii din Italia cer statut oficial de minoritate națională. Ce beneficii ar aduce noul statut pentru comunitate
Cazul Andrew Tate revine în atenția autorităților din Marea Britanie. Cum au reapărut acuzațiile după aproape un deceniu
Externe
Cazul Andrew Tate revine în atenția autorităților din Marea Britanie. Cum au reapărut acuzațiile după aproape un deceniu
Tranzitul de gaze naturale către Ucraina urmează să fie sistat. Măsura a fost decisă de premierul ungar, Viktor Orbán
Externe
Tranzitul de gaze naturale către Ucraina urmează să fie sistat. Măsura a fost decisă de premierul ungar, Viktor Orbán
„Cadoul” misterios al Iranului, dezvăluit de Trump. Ce a spus liderul de la Casa Albă după două zile de mister
Externe
„Cadoul” misterios al Iranului, dezvăluit de Trump. Ce a spus liderul de la Casa Albă după două zile de mister
Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
Externe
Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
Roberta Metsola, după discuția cu Sorin Grindeanu. Ce i-a spus președinta Parlamentului European liderului PSD: „Am subliniat necesitatea stabilității”
Externe
Roberta Metsola, după discuția cu Sorin Grindeanu. Ce i-a spus președinta Parlamentului European liderului PSD: „Am subliniat necesitatea stabilității”
O bandă de hoți români a golit zeci de bancomate din Marea Britanie. Pedeapsă dură după un jaf de 750.000 de lire
Externe
O bandă de hoți români a golit zeci de bancomate din Marea Britanie. Pedeapsă dură după un jaf de 750.000 de lire
Un angajat a primit din greșeală 330 de salarii și a rămas cu banii. Decizia surprinzătoare a instanței
Externe
Un angajat a primit din greșeală 330 de salarii și a rămas cu banii. Decizia surprinzătoare a instanței
Cazul care a șocat Europa: Noelia a luptat să fie eutanasiată. Azi, pe 26 martie, urmează să moară. Drama prin care a trecut tânăra de 25 de ani (VIDEO)
Externe
Cazul care a șocat Europa: Noelia a luptat să fie eutanasiată. Azi, pe 26 martie, urmează să moară. Drama prin care a trecut tânăra de 25 de ani (VIDEO)
Ultima oră
11:10 - Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor, atac dur la ministrul Florin Manole. „Vrea epurarea etnică a romilor”
10:51 - Ouăle și colesterolul: mit sau realitate? Ce spun cele mai noi studii
10:27 - China lansează prima universitate a grătarului. Pasiunea pentru street-food devine meserie
10:25 - Bolojan nu se lasă. Anunță că nu demisionează și arată cu degetul spre șeful PSD: „E responsabil pentru criză”. Grindeanu răspunde cu amenințări (VIDEO)
10:02 - Meci de pregătire înaintea Cupei Mondiale. Franța a învins Brazilia cu scorul 2-1
09:47 - Un fost rapper a ajuns prim-ministru. Cum a schimbat Balendra Shah politica din Nepal
09:35 - Megalomanie la Casa Albă. Donald Trump își va pune semnătura pe bancnotele emise de Trezorerie
09:10 - Mihai Trăistariu vrea să cucerească Italia: „O să mă înscriu la Sanremo și învăț italiana”. Ce planuri de viitor are acesta
08:55 - Accident grav între un camion și un microbuz școlar. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție
08:38 - România investește masiv în apărare. SUA, principalul furnizor de armament