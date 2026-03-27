Statele Unite intenționează să-și suplimenteze prezența militară în Orientul Mijlociu, în contextul războiului din Iran. Pentagonul ar putea trimite încă 10.000 de soldați în zonă.

Statele Unite iau în calcul suplimentarea forțelor militare

Casa Albă și Pentagonul iau în considerare să trimită încă 10.000 de soldați americani în . Ceea ce numea un război de câteva săptămâni, tinde să se prelungească în condițiile în care Iranul nu dă semne că ar fi înfrânt. Un înalt funcționar din sistemul de apărare din Statele Unite a confirmat intențiile de suplimentare a forțelor militare.

Dacă administrația Trump decide să trimită noi trupe, numărul militarilor angajați în regiune ar crește semnificativ. Iar acest lucru indică faptul că urmează o operațiune terestră, comentează Axios.

Această mobilizare masivă este analizată în contextul în care Donald Trump a afirmat că negociază cu Iranul un acord pentru oprirea războiului. Oficialii iranieni au dezmințit declarațiile de la Casa Albă, spunând că nu s-a pus o astfel de problemă. De altfel, aceștia privesc cu suspiciune orice inițiativă americană de pace în condițiile în care războiul din 28 februarie a fost declanșat în timpul unor negocieri.

Oficialul american citat, se așteaptă ca o decizie cu privire la invadarea terestră a Iranului să fie luată săptămâna viitoare. El a precizat că în regiune vor fi dislocate mai multe unități de luptă. Pentagonul elaborează planuri pentru o „lovitură finală” în Iran, care ar putea include utilizarea forțelor terestre și o campanie masivă de bombardamente, a relatat Axios.

Donald Trump este nehotărât încă

Decizia de invadare a Iranului, de către Statele Unite, nu a fost luată de Donald Trump. Acesta, împreună cu staff-ul său, analizează scenariile puse pe masă de Pentagon. Sursele apropiate anturajului său susțin că este pregătit să escaladeze războiul dacă negocierile cu Iranul nu dau rezultate. El urmează să trimită în Orientul Mijlociu mai multe forțe militare, inclusiv escadrile de avioane de luptă și mii de militari, în perioada următoare.

O unitate expediționară de pușcași marini va ajunge în această săptămână, iar o alta este în curs de desfășurare. Centrul de comandă al Diviziei 82 Aeropurtate a primit ordin să se desfășoare în Orientul Mijlociu împreună cu o brigadă de infanterie formată din câteva mii de militari.

Pe de altă parte, Donald Trump a anunțat joi că prelungește până la 6 aprilie ultimatumul dat Iranului pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz. Anterior, el a prelungit acest termen, de la două zile, la cinci, iar acum la zece. Totodată, Trump a renunțat la amenințările anterioare de a cu bombardarea centralelor iraniene dacă Teheranul nu deschide strâmtoarea.

Rebelii Houthi pregătiți să intre în război

Rebelii Houthi din Yemen sunt pregătiți să intre în , de partea Iranului, dacă Statele Unite și Israelul vor escalada conflictul. Reprezentanții organizației au declarat că vor deschide un nou front de-a lungul Mării Roșii. Aceasta este, de asemenea, o rută comercială cheie pentru traficul global de mărfuri. Gruparea a anunțat că este pregătită să intre în conflict, fapt ce va extinde războiul îm strâmtoarea Bab al-Mandab.

„Suntem pe deplin pregătiți din punct de vedere militar, cu toate opțiunile. (…) Până acum, Iranul se descurcă bine și învinge inamicul în fiecare zi, iar bătălia merge în direcția sa. Dacă se întâmplă ceva contrar acestui lucru, atunci putem evalua”, a declarat un oficial Houthi pentru Reuters.

Strâmtoarea Bab al-Mandab este un pasaj lat de 32 de kilometri situat la sud-vest de Yemen, unde își are baza grupul rebel.

Statele Unite convocate în Consiliul de Securitate al ONU

Consiliul de Securitate al are programată o consulare cu ușile închise cu privire la Iran. Întrevederea a fost solicitată de Rusia, iar discuțiile se vor desfășura vineri, 27 martie, dimineața, potrivit The Times of Israel. Statele Unite, care dețin președinția Consiliului de Securitate, au programat întâlnirea.

Rusia a solicitat reuniunea în contextul atacurilor americano-israeliene asupra infrastructurii civile din țară, au declarat doi diplomați ONU. Aceștia au făcut referire la discuții sub protecția anonimatului deoarece întâlnirea nu are carater public.