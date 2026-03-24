O delegație oficială a României va fi prezentă la Washington D.C., în perioada 24-25 martie 2026, la summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor, organizat la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Trump. Evenimentul urmărește promovarea cooperării internaționale și a inovației în educație.

Participarea României, la invitația Primei Doamne a SUA

Administrația Prezidențială a transmis că România va fi reprezentată de o delegație oficială la acest eveniment internațional, conform Agerpres.

„Administrația Prezidențială anunță participarea unei delegații oficiale la Washington D.C., în perioada 24 – 25 martie 2026, la Summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor, organizat la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite. Participarea delegației României are loc la invitația adresată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, doamnei Mirabela Grădinaru, în cadrul unui demers internațional la care au fost invitate și alte Prime Doamne din mai multe state”, se arată în informare.

Delegația României este compusă din Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă, și Mirabela Grădinaru.

Obiectivele summitului: educație, tehnologie și siguranță online

Summitul urmărește cooperarea internațională pentru creșterea bunăstării copiilor prin educație, inovație și tehnologie.

„Inițiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor și părinților, precum și consolidarea siguranței în mediul online”, a menționat Administrația Prezidențială.

Agenda evenimentului include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA pe 24 martie și o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, pe 25 martie, cu participarea Primelor Doamne și a reprezentanților statelor implicate. Subiectele principale vor fi educația digitală, utilizarea tehnologiei și protecția copiilor în mediul online.

România și angajamentul pentru educația digitală

„Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administrației Prezidențiale pentru susținerea educației digitale și dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online. În marja vizitei, delegația va avea o întâlnire cu Lisa Choate, președintele American Councils for International Education, organizație care derulează în relația cu România programe de schimb educațional, respectiv FLEX și FLEX Abroad, precum și inițiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public și privat”, se arată în informare.

Membrii delegației vor participa și la o masă rotundă cu medici români din SUA, specializați în problematica adicției și domenii conexe, implicați în activitatea unor centre medicale și de cercetare de prestigiu.

Vizite și întâlniri de specialitate

Agenda mai include și o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities, din cadrul Georgetown University, unde delegația va avea o întâlnire cu directorul Matthew Biel, MD, și echipa sa. Scopul acestor întâlniri este schimbul de experiență și identificarea de soluții inovative pentru educația digitală a copiilor.