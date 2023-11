România nu a avut nici o reprezentantă la Miss Universe 2023, însă o tânără născută în Harghita a participat reprezentând o altă țară: „Sunt mândră de limba pe care o vorbesc”

Blága Tünde a povestit că a călătorit în America de Sud în calitate de „maghiară ardeleancă”. , a împărtășit mai multe postări în care a abordat subiecte legate de propria identitate națională, scrie .

„Eu cred și noi credem în forța culturii noastre! Fiecare gând, cuvânt și gest al meu au fost pentru națiunea maghiară, pentru poporul cu care mi-am împărțit inima și sufletul. Criticii nu ar trebui să ne descurajeze să ne apărăm cu mândrie naționalitatea noastră. Maghiarii din Transilvania au inima și sufletul împletite cu națiunea maghiară, iar eu, ca parte a acestei minunate comunități, accept atât criticile, cât și laudele. Mă ridic cu mândrie în fața tuturor întrebărilor și criticilor. Eu sunt maghiară!”

Tânăra vorbit despre identitatea sa națională

„Sunt mândră de limba pe care o vorbesc, pe care foarte puțini oameni o înțeleg, pentru că este unică și specială. Știu că este dificilă pentru alții, dar este a mea, a părinților mei și, de mii de ani, a tuturor maghiarilor.

Această paradă în propriul meu costum național în El Salvador nu a fost doar un eveniment pentru mine, ci o oportunitate de a arăta lumii că suntem puternici și că nu vom dezamăgi! Am întărit legăturile comunității noastre și împreună am vorbit despre valorile pentru care am luptat timp de secole. Naționalitatea noastră maghiară noastră nu poate fi ștearsă de nimeni. Noi existăm și vom exista! Nu există granițe care să ne despartă! Identitatea noastră are rădăcini adânci, iar noi suntem dovada vie că vom transmite această tradiție și cultură pentru mii de ani de acum încolo. Am purtat costumul național maghiar cu mândrie și dragoste și reprezint inima tuturor celor care cred în puterea și frumusețea de a fi maghiar”, a spus Miss Ungaria.