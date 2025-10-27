Malta vrea să doneze cinci delfini României, o veste excelentă pentru , care a rămas cu un singur exemplar. Transportul mamiferelor va fi suportat de statul român, însă totul depinde de semnătura Consiliului Judeţean Constanţa.

De ani întregi, Delfinariul încearcă fără succes să aducă noi delfini, pentru a-şi reface echipa acvatică. Între timp, lucrările la noul bazin continuă într-un ritm alert, pregătind un spaţiu modern şi sigur pentru noii delfini.

Vor reuși delfinii din Malta, donați României, să redea strălucirea Delfinariului din Constanța

După pierderea delfinilor și , Delfinariul din Constanța a rămas doar cu Ni Ni, îngrijit atent de antrenori. Aceștia îi acordă toată grija și afecțiunea pentru a-i menține sănătatea și starea de bine.

Contractul cu Ucraina se apropie însă de final, iar instituția riscă să rămână complet fără delfini. După numeroase încercări eșuate de a aduce alte exemplare, Malta vine cu o veste salvatoare: oferă României cinci delfini masculi. Totul depinde acum de semnătura Consiliului Județean, care poate schimba viitorul Delfinariului de la Constanța.

Potrivit directorului CMSN, Dănuț Dincă, România trebuie să suporte doar costurile transportului aerian. „Este un transport special. Ne trebuiesc niște condiții speciale, niște cuve speciale în care să fie cazați pe toată durata transportului. Transportul mai mult ca sigur că se va efectua cu avionul pentru că necesită un timp foarte scurt de deplasare”, a precizat acesta, potrivit observatornews.ro.

Se vor adapta rapid noii delfini la mediul din Constanța

Delfinii care urmează să ajungă la Constanța s-au născut în captivitate și sunt deja obișnuiți cu prezența oamenilor. Antrenoarea Monica Bogdan explică faptul că aceștia participă la programe interactive, înoată cu vizitatorii și realizează fotografii alături de public.

Mai mult, aceasta este convinsă că adaptarea lor va fi rapidă, datorită temperamentului jucăuș și atașamentului față de oameni. Între timp, la Delfinariu se construiește un bazin modern, cu spațiu generos și condiții optime pentru noii locatari acvatici. Lucrările sunt în plină desfășurare, iar finalizarea proiectului este estimată până la sfârșitul acestui an.