Românii au intrat pe piața imobiliară dintr-o țară din Africa. Pot câștiga 3.000 de euro lunar din chirie

Românii au început să investească în piața imobiliară de peste hotare. Pe lângă cunoscutul Dubai, au început să își cumpere apartamente și în alte țări, precum . Există și în Europa cerere pentru imobiliare, în Spania sau Bulgaria, însă aici prețurile sunt mult mai accesibile.

Din ce în ce mai mulți români sunt atrași de investiții în Emirate

Românii au început să fie interesați de domeniul imobiliarelor peste hotare. Ioana Prodan a făcut prima investiție în Dubai în urmă cu doi ani. „Am început cu Business Bay. Un loc care îmbină şi turiştii, şi oamenii care vin pentru business. Am îndrăznit cu prima proprietate şi am vândut-o cu succes, după 7 luni. Am cumpărat cu 300.000. A crescut preţul cu 30%. Aşadar, mi-am dublat banii. Practic, eu am plătit 34%, iar profitul a fost 30% mai mare”, spune Ioana Prodan, investitor imobiliar în Dubai, conform

Procentul persoanelor interesate să investească în proprietăți în Emirate a crescut într-un an cu 40%. „Proprietăţile sunt închiriate în regim hotelier, aducând un randament de cel puţin 7-12%. Pentru cei care fac investiţii acum, au posibilitatea de o apreciere de 50 sau chiar 100% în următorii 4-5 ani”, spune Andrei Racoviţă, reprezentantul unei companii imobiliare.

Cât costă o casă în Zanzibar

Din ce în ce mai mulți români sunt interesați de piața imobiliară din Zanzibar, care este și un loc preferat de vacanță. „Preţurile pentru o casă, cu un dormitor, ce are 84 de mp şi o terasă încep de la 240.000 de euro. Sunt chirii garantate contractual, de 10 sau 15%. Investitorul nu plăteşte taxe şi impozite, plăteşte operatorul. Dacă se investeşte într-o vilă de 300.000 de euro, investitorul are un randament contractual garantat de 10%. Are 3.000 de euro garantat lunar”, spune Isabela Bolboceanu, CEO companie imobiliară.

Și pentru Instambul există diverse oferte: „Încep de la 800.000 de dolari. Fiecare dormitor are propria baie şi sunt foarte spaţioase. E o investiţie bună. Întregul proiect este încă în construcţie. Şi va fi gata în 2026″, spune un agent imobiliar.

Care sunt prețurile la imobiliare în Europa

„Apartamentele noi pleacă de la 180.000. Dacă discutăm de apartamente mai vechi, garsonierele pleacă de la 50.000 de euro”, spune Bogdan Severin, reprezentantul unei platforme imobiliare, despre apartamentele din .

Locuințele de pe litoralul bulgăresc sunt la mare căutare. „Apartamente care pleacă de la 75.000 de euro, TVA inclus, 2 camere, 60 mp. Deci nişte preţuri foarte bune”, mai spune Bogdan Severin, reprezentantul unei platforme imobiliare.