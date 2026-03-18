Aproximativ 4,9 milioane de copii au murit înainte de vârsta de cinci ani în 2024, potrivit unui raport publicat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și alte agenții internaționale. Deși mortalitatea infantilă a scăzut semnificativ în ultimele decenii, specialiștii avertizează că progresul încetinește, iar multe decese ar putea fi prevenite.

Decese concentrate în Africa și Asia de Sud

Datele arată că 58% dintre decesele copiilor sub cinci ani au fost înregistrate în , iar 25% în subcontinentul indian. În total, 2,3 milioane dintre victime au fost nou-născuți, conform Știrile ProTv.

„Lumea a realizat progrese notabile în salvarea vieţilor copiilor, dar mulţi continuă să moară din cauze ce pot fi evitate”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Raportul subliniază că mortalitatea infantilă a fost redusă cu peste 50% la nivel global din anul 2000, însă ritmul de scădere a încetinit cu peste 60% după 2015.

Copiii din zone de conflict, cei mai expuși

Copiii care trăiesc în zone afectate de conflicte și crize au un risc de aproape trei ori mai mare de a muri înainte de vârsta de cinci ani.

Principalele cauze de deces în rândul nou-născuților sunt:

complicațiile cauzate de nașterile premature (36%)

complicațiile la naștere (21%)

infecțiile

După prima lună de viață, malaria devine principala cauză de deces (17%), în special în Africa subsahariană, în țări precum Ciad, Republica Democrată Congo, Niger și Nigeria.

Malnutriția, factor agravant major

Raportul evidențiază că peste 100.000 de copii sub cinci ani au murit din cauza malnutriției acute severe.

În plus, lipsa hranei contribuie indirect la multe alte decese, deoarece slăbește sistemul imunitar și crește vulnerabilitatea la infecții.

Riscurile cresc odată cu vârsta

În 2024, aproximativ 2,1 milioane de copii, adolescenți și tineri cu vârste între 5 și 24 de ani au murit. În cazul copiilor mai mici din această categorie, principalele cauze sunt bolile infecțioase și accidentele.

În adolescență, riscurile se schimbă: sinuciderea este principala cauză de deces în rândul fetelor de 15-19 ani, iar accidentele rutiere în cazul băieților.

Necesitatea unor investiții urgente

Cercetătorii atrag atenția că multe dintre aceste decese ar putea fi prevenite prin măsuri simple și eficiente, precum vaccinarea, tratamentul malnutriției și îngrijirea medicală adecvată la naștere.

Raportul subliniază nevoia unor investiții mai mari în sistemele de sănătate, pentru a reduce numărul deceselor infantile și pentru a proteja generațiile viitoare.