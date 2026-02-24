Profesorul de economie Cristian Păun a declarat că trebuie să reducem din cheltuielile statului, dar am ajuns în acest punct deoarece guvernările anterioare au promis majorări de diverse venituri, fără să aibă resursele financiare. Astfel, România a ajuns să funcționeze „pe caiet” și „nu mai poate funcționa pe datorie”. Pe de altă parte, Păun a afirmat că i-ar plăcea să vadă sinecuri desființate și reforma administrativă înfăptuită, înainte să vadă cum Guvernul taie salariile din Educație și Sănătate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Irina Petraru pe B1 TV.

De ce datoria publică a României de 60% din PIB e periculoasă

„Din păcate, trebuie să facem această ajustare. Ea a fost făcută din momentul în care tu ai promis majorări fără să ai în spate sursa de finanțare sau fără să ții cont de faptul că economia nu produce acele resurse la acel moment sau viitorul nu arăta că resursele vor fi produse de undeva.

România nu mai poate , nu mai poate funcționa pe resurse pe care nu le are, nu mai poate funcționa pe datorie, că această acumulare de datorie, chiar dacă pare mică în cazul României, de 60% procent în PIB… PIB-ul reprezintă valoarea adăugată de către activele din țara respectivă, nu reprezintă activele respective. Atunci, dacă ne uităm la Italia care are în spate active mult mai valoroase, industrie etc., care poate produce o anumită valoare adăugată, diferită de a României și ca structură și ca volum, îndatorirea Italiei normal că poate fi mai mare ca grad decât a României.

România acum e într-un mare pericol la 60%, aproape poate mai nasol decât Italia sau alte țări supraîndatorate, că noi nu avem acele active de valoare să genereze o valoare adăugată consistentă, competitivă.

Deci trebuie să tăiem acele lucruri, să le aducem la normal. (…) Eu am spus-o din primul moment în care se promiteau lucruri fără acoperire că o să ni se întoarcă în față aceste lucruri. Toată lumea se uita la mine câș. acum e momentul să le întoarcem, că nu sunt sustenabile. Nu ne place, nici mie nu-mi place că o să mi se taie salariul, dar trebuie s-o facem”, a explicat profesorul de economie.

Păun: Guvernul să umble întâi la sinecuri, apoi la salariile profesorilor

„Pe de altă parte, îmi doresc ca Guvernul să aplice aceste tăieri de la toată lumea și mai ales din locurile în care nu prea e performanță. Vreau să văd privatizări ale foarte multor companii de stat care azi sunt pline de sinecuriști și de sinecuri. Până să ajungi la doctoratul lui Păun, sunt o grămadă de oameni care taie frunză la câini prin statul român și care practic ne forțează să facem aceste tăieri, care nici n-au logică. Adică iar te duci la Educație? Iar lovești în Educație și Sănătate? Nu e corect ca tot noi, cei din Educație, să plătim aceste costuri, care au fost generate de o guvernanță cu picioarele. (…)

Eu sper, totuși, că va exista o anumită luciditate la nivelul Guvernului, la nivelul Parlamentului, astfel încât să apară și acele reforme pe care ni le dorim cu toții. Nu-i corect să tai din salariile profesorilor și să menții aceleași comune cu câteva sute de locuitori, . Nu e corect să nu umble la structura județelor, să ai aceleași județe de prin anii ’60, cu aceleași structuri județene, de la inspectorate școlare, de muncă etc., și să vii apoi să spui că singura soluție e să tai salariile profesorilor și medicilor. Nu e în regulă, părerea mea!”, a mai afirmat profesorul Cristian Păun.