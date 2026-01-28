B1 Inregistrari!
Impactul uriaș al inteligenței artificiale. Multe joburi și firme vor dispărea

Flavia Codreanu
28 ian. 2026, 23:54
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu locurile de muncă odată cu apariția inteligența artificială
  2. Ce riscurile de securitate pot apărea
  3. Bătălia dintre marile țări ale lumii

Inteligența artificială va schimba lumea complet, este anunțul pe care l-a făcut Chuck Robbins, șeful unui mare gigant IT american. El crede că această tehnologie este mai importantă decât a fost apariția internetului.

Unele companii vor câștiga sume uriașe, dar altele vor da faliment. Expertul avertizează că urmează o perioadă grea, în care mulți bani investiți se vor pierde.

Ce se întâmplă cu locurile de muncă odată cu apariția inteligența artificială

Multe persoane se tem că roboții le vor lua locul la muncă. Chuck Robbins spune că anumite joburi vor dispărea, mai ales în serviciile pentru clienți. Totuși, el le dă un sfat angajaților:,,învățați să folosiți noua tehnologie”.

Pericolul nu este robotul în sine, ci un alt om care știe să utilizeze inteligența artificială mai bine decât tine. Cine adoptă aceste unelte noi are șanse mari să își păstreze locul de muncă și să aibă succes.

Ce riscurile de securitate pot apărea

Noua tehnologie aduce și pericole mari pentru siguranța noastră online. Atacurile cibernetice vor deveni mult mai greu de depistat. Escrocheriile pe care le primim pe e-mail vor părea foarte reale și vor păcăli mai mulți oameni.

Chuck Robbins afirmă că hoții de date vor folosi aceste unelte ca să creeze mesaje false perfecte. Industria de securitate trebuie să construiască rapid protecții noi. Fiecare revoluție tehnologică a avut riscuri, iar aceasta nu face excepție.

Bătălia dintre marile țări ale lumii

În prezent, America și China conduc topul în domeniul tehnologiei. Aceste țări se luptă pentru a deține controlul asupra acestor programe noi. Totuși, specialiștii cred că și alte țări pot deveni superputeri în acest domeniu. Marea Britanie face progrese mari și are o șansă bună să câștige din această tranziție. Statul care adoptă cel mai repede aceste sisteme va domina economia viitorului. Este o cursă globală unde miza este uriașă pentru toată lumea, potrivit digi24

