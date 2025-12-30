Românii se întorc din Marea Britanie. Tot mai mulți revin în România după votul pentru Brexit, iar fenomenul începe să capete proporțiile unei schimbări majore de migrație. Statisticile oficiale din Regatul Unit arată că românii conduc detașat topul cetățenilor europeni care părăsesc această țară, depășind chiar și plecările polonezilor.

Doar în acest an, aproape 37.000 de români au părăsit Marea Britanie din cauza costului tot mai ridicat al vieții, a temerilor legate de criminalitate și droguri, precum și a sentimentului de discriminare amplificat după Brexit. Dacă pentru mulți dintre ei Regatul Unit a reprezentat ani la rând „țara promisiunilor”, realitatea ultimilor ani a schimbat radical percepțiile.

De ce aleg românii să plece din Marea Britanie

Mulți dintre cei intervievați de presa britanică vorbesc despre creșterea costului vieții, degradarea sistemului de sănătate, nivelul ridicat al criminalității și un sentiment accentuat de nesiguranță.

Mai mult, a adus cu el un val de resentimente și discriminare, resimțit direct de comunitatea românească. Așa explică și unul dintre românii care au trăit ani buni în Regat:

„Când întâlneam oameni noi, le spuneam că sunt rus, pentru că asta crea o impresie mai bună. Abia mai târziu le mărturiseam că sunt român”, mărturisește acesta pentru .

Românii se întorc din Marea Britanie. Este România, astăzi, o opțiune mai bună pentru mulți?

Surprinzător pentru unii, România a devenit pentru mulți dintre cei plecați o variantă mai atractivă. O economie în creștere, salarii mai bune decât în urmă cu un deceniu, posibilitatea de a începe afaceri proprii și costuri mai reduse decât în Marea Britanie sunt argumente puternice. Unii români spun că aici și-au putut împlini visuri imposibile în Regat, cum ar fi viața la țară sau o afacere de familie.

Alții vorbesc despre siguranță, ritmul vieții și faptul că, în România, banii par să ajungă mai departe. Există și povești de succes ale antreprenorilor întorși în țară, care au beneficiat de programe de sprijin financiar și au reușit să construiască business-uri profitabile.

Românii se întorc din Marea Britanie. Cât de mare este fenomenul întoarcerilor

Datele oficiale din Marea Britanie arată clar amploarea fenomenului. Doar într-o jumătate de an, zeci de mii de români au părăsit Regatul Unit, iar trendul continuă. Presa britanică vorbește chiar despre „marea retragere” a românilor. Acest lucru arată, astfel, cât de puternic este valul plecărilor.

Ce înseamnă această migrație inversă pentru România

Pe termen lung, fenomenul poate însemna investiții, antreprenoriat, forță de muncă calificată și, poate cel mai important, oameni care se întorc cu experiență occidentală și dorință de a construi aici, în România.