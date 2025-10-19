Ceea ce părea rezervat birourilor a ajuns acum în ateliere și șantiere. Inteligența artificială transformă meseriile tehnice, aducând eficiență și precizie în munca zilnică. În Statele Unite, tot mai mulți și electricieni folosesc ChatGPT pe tabletă.

Cum schimbă IA modul de lucru al instalatorilor și al companiilor de reparații

Inteligența artificială nu mai este folosită doar pentru automatizarea documentelor, ci și pentru diagnosticarea rapidă a defecțiunilor complexe. Sistemele inteligente pot calcula costurile reparațiilor, pot ordona pașii corecți ai intervenției și pot anticipa problemele tehnice înainte de apariția lor.

Senzorii conectați detectează pierderile de apă înainte ca acestea să provoace inundații, prevenind pagube costisitoare în locuințele utilizatorilor. În Statele Unite, tot mai mulți proprietari adoptă soluții digitale de monitorizare, integrate cu aplicații bazate pe inteligență artificială.

Un exemplu concret vine de la compania Oak Creek Plumbing & Remodeling din Milwaukee, prezentată într-un reportaj realizat de . Tehnicienii folosesc tablete cu cea mai nouă versiune de , care îi ajută să întocmească automat oferte și facturi. Instrumentul oferă soluții tehnice, identifică posibile cauze ale defecțiunilor și sugerează pașii optimi pentru remedierea problemelor apărute.

Dan Callies, președintele companiei, afirmă că până și specialiștii experimentați au învățat să pună întrebările potrivite către IA.

Cum transformă inteligența artificială munca tehnicienilor

Un sondaj realizat de pe un eșantion de peste 400 de lucrători din America de Nord evidențiază schimbări majore. Peste 70% dintre participanți au testat deja instrumente bazate pe inteligență artificială, iar aproape 40% le folosesc activ în prezent. Tinerii profesioniști sunt cei care conduc această tranziție digitală, însă tot mai mulți specialiști cu experiență încep să le integreze în activitate.

Gradul de utilizare diferă în funcție de domeniu, dar instalatorii, electricienii și lucrătorii din curățenie se numără printre cei mai activi. Electricienii se arată printre cei mai entuziaști, în timp ce instalatorii raportează creșteri vizibile ale veniturilor după introducerea tehnologiei. Pe partea operațională, platforme precum ServiceTitan, Jobber sau Housecall Pro digitalizează programările și optimizează comunicarea cu clienții.

Algoritmii de alocare selectează automat echipa potrivită în funcție de competențe și actualizează foile de prezență prin GPS. Chatbot-urile integrate preiau solicitările non-stop, răspund la întrebări și reduc semnificativ timpul dedicat apelurilor sau formularelor zilnice. Conform raportului Housecall Pro 2025, utilizarea constantă a IA economisește, în medie, trei până la patru ore de muncă săptămânal.