B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Românul inclus în The Best Chef 2025. Premieră istorică pentru gastronomia autohtonă

Românul inclus în The Best Chef 2025. Premieră istorică pentru gastronomia autohtonă

Ana Beatrice
03 oct. 2025, 12:52
Românul inclus în The Best Chef 2025. Premieră istorică pentru gastronomia autohtonă
Sursa Foto: Facebook - Alex Petricean
Cuprins
  1. Cine este românul inclus în The Best Chef 2025 și cum a ajuns aici
  2. Ce înseamnă includerea în The Best Chef 2025

Românul inclus în The Best Chef 2025 marchează o premieră absolută pentru gastronomia locală și deschide un capitol nou în recunoașterea internațională a bucătăriei românești. Chef Alex Petricean, fondatorul restaurantului NOUA din București, a fost distins la gala desfășurată la Milano cu titlul „One Knife – Excellent”, o validare ce confirmă că viziunea și munca sa ating standardele de excelență impuse de una dintre cele mai respectate comunități culinare din lume.

Această performanță îl așază pe Petricean alături de nume consacrate ale gastronomiei mondiale și, în același timp, aduce pentru prima dată România în atenția acestui ghid prestigios.

Cine este românul inclus în The Best Chef 2025 și cum a ajuns aici

Românul inclus în prestigiosul clasament The Best Chef 2025 este Alex Petricean, unul dintre cei mai apreciați bucătari ai noii generații și un adevărat pionier al bucătăriei românești moderne. Cunoscut pentru modul în care reușește să îmbine tradițiile gastronomice autohtone cu tehnici inovatoare, Petricean s-a remarcat încă din 2018, când a primit titlul de „Chef of the Year” din partea Gault&Millau România.

Prin proiectul său vizionar, NOUA, el a demonstrat că ingredientele locale, aparent simple, pot fi transformate în preparate spectaculoase, cu o estetică și o complexitate care se ridică la standardele marilor restaurante internaționale. Această abordare unică, bazată pe autenticitate și creativitate, i-a adus nu doar aprecierea publicului și a criticilor din România, ci și recunoașterea globală, materializată acum prin includerea sa în topul celor mai buni chefi din lume.

Ce înseamnă includerea în The Best Chef 2025

Distincția obținută de Alex Petricean nu reprezintă un simplu loc într-un clasament, ci o recunoaștere oficială a faptului că activitatea și viziunea sa culinară ating standardul de „Excellent”, conform unei metodologii internaționale de evaluare. Această validare are o valoare aparte, pentru că nu doar confirmă nivelul excepțional al muncii sale, ci și deschide porțile gastronomiei românești către o vizibilitate globală.

Prin includerea lui Petricean în The Best Chef 2025, România este plasată alături de marile nume ale bucătăriei mondiale, de restaurante și chefi care setează tendințele internaționale.

Tags:
Citește și...
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Eveniment
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Curțile și spațiile comune devin surse de conflicte între vecini. Cum pot evita proprietarii de animale de companie problemele legale
Eveniment
Curțile și spațiile comune devin surse de conflicte între vecini. Cum pot evita proprietarii de animale de companie problemele legale
Cum alegi un cap tractor potrivit pentru afacerea ta?
Eveniment
Cum alegi un cap tractor potrivit pentru afacerea ta?
Tânăra care s-a căsătorit în aceeași rochie de la serbarea din grădiniță: „Încă îmi venea” (VIDEO)
Eveniment
Tânăra care s-a căsătorit în aceeași rochie de la serbarea din grădiniță: „Încă îmi venea” (VIDEO)
Judecătorii olandezi obligă Meta să respecte opțiunile utilizatorilor. Ce schimbări ar aduce decizia pe platforme
Externe
Judecătorii olandezi obligă Meta să respecte opțiunile utilizatorilor. Ce schimbări ar aduce decizia pe platforme
Europa ridică ștacheta eficienței energetice pe piața imobiliară. Câte locuințe riscă să dispară de pe piață
Eveniment
Europa ridică ștacheta eficienței energetice pe piața imobiliară. Câte locuințe riscă să dispară de pe piață
Daniela și Balaram, cuplul româno-nepalez, au devenit virali pe TikTok. Cum au fost primiți în Nepal (VIDEO)
Eveniment
Daniela și Balaram, cuplul româno-nepalez, au devenit virali pe TikTok. Cum au fost primiți în Nepal (VIDEO)
Actorul John Malkovich a descoperit că are origini românești: „Sunt 43% român”
Eveniment
Actorul John Malkovich a descoperit că are origini românești: „Sunt 43% român”
Gadgeturile vechi pot ascunde mai multă valoare decât crezi. Ce rol mai pot avea în viața noastră
Eveniment
Gadgeturile vechi pot ascunde mai multă valoare decât crezi. Ce rol mai pot avea în viața noastră
Ionuț Moșteanu, despre „isteria” dronelor rusești. Cine decide doborârea aparatelor de zbor în România
Eveniment
Ionuț Moșteanu, despre „isteria” dronelor rusești. Cine decide doborârea aparatelor de zbor în România
Ultima oră
13:23 - Modificări majore ale regulilor de călătorie în UE vor intra în vigoare în luna octombrie
12:59 - Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
12:55 - Curțile și spațiile comune devin surse de conflicte între vecini. Cum pot evita proprietarii de animale de companie problemele legale
12:52 - Cum alegi un cap tractor potrivit pentru afacerea ta?
12:45 - Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: „Este un om onest, care vrea să înțeleagă problemele cu care un președinte se confruntă și caută soluții”
12:10 - Tânăra care s-a căsătorit în aceeași rochie de la serbarea din grădiniță: „Încă îmi venea” (VIDEO)
12:02 - A început a doua etapă a recalculării pensiilor. Cine va primi majorări și când
12:00 - Marius Budăi (PSD): „Opriți nebunia! Opriți austeritatea! Haideți să stimulăm economia!”
11:54 - Ce înseamnă „stahanovist”, termenul sovietic folosit de Kelemen Hunor pentru a-l descrie pe Ilie Bolojan
11:02 - Dovezi privind existența unui alt univers „conectat la universul nostru” printr-o „gaură de vierme”