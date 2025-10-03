Românul inclus în marchează o premieră absolută pentru gastronomia locală și deschide un capitol nou în recunoașterea internațională a bucătăriei românești. Chef Alex Petricean, fondatorul restaurantului NOUA din București, a fost distins la gala desfășurată la Milano cu titlul „One Knife – Excellent”, o validare ce confirmă că viziunea și munca sa ating standardele de excelență impuse de una dintre cele mai respectate comunități culinare din lume.

Această performanță îl așază pe Petricean alături de nume consacrate ale gastronomiei mondiale și, în același timp, aduce pentru prima dată România în atenția acestui ghid prestigios.

Cine este românul inclus în The Best Chef 2025 și cum a ajuns aici

Românul inclus în prestigiosul clasament The Best Chef 2025 este Alex Petricean, unul dintre cei mai apreciați bucătari ai noii generații și un adevărat pionier al moderne. Cunoscut pentru modul în care reușește să îmbine tradițiile gastronomice autohtone cu tehnici inovatoare, Petricean s-a remarcat încă din 2018, când a primit titlul de „Chef of the Year” din partea Gault&Millau România.

Prin proiectul său vizionar, NOUA, el a demonstrat că ingredientele locale, aparent simple, pot fi transformate în preparate spectaculoase, cu o estetică și o complexitate care se ridică la standardele marilor restaurante internaționale. Această abordare unică, bazată pe autenticitate și creativitate, i-a adus nu doar aprecierea publicului și a criticilor din România, ci și recunoașterea globală, materializată acum prin includerea sa în topul celor mai buni chefi din lume.

Ce înseamnă includerea în The Best Chef 2025

Distincția obținută de Alex Petricean nu reprezintă un simplu loc într-un clasament, ci o recunoaștere oficială a faptului că activitatea și viziunea sa culinară ating standardul de „Excellent”, conform unei metodologii internaționale de evaluare. Această validare are o valoare aparte, pentru că nu doar confirmă nivelul excepțional al muncii sale, ci și deschide porțile gastronomiei românești către o vizibilitate globală.

Prin includerea lui Petricean în The Best Chef 2025, România este plasată alături de marile nume ale bucătăriei mondiale, de restaurante și chefi care setează tendințele internaționale.