B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi

Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi

George Lupu
05 sept. 2025, 11:10
Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi

Asociația EduCOD, în parteneriat cu Rompetrol, lansează proiectul „CritikThink”, o inițiativă națională menită să dezvolte gândirea critică în rândul profesorilor și elevilor de liceu.

Într-un context în care știrile false și manipularea informațională se răspândesc mai rapid decât datele verificate, gândirea critică devine o competență fundamentală pentru o societate democratică, responsabilă și rezilientă. „CritikThink” oferă un cadru concret prin care elevii și profesorii pot învăța să analizeze, să evalueze și să ia decizii bazate pe argumente și fapte.

Prin susținerea acestui proiect, Rompetrol continuă angajamentul său de a investi în educație și de a contribui la dezvoltarea generațiilor tinere, facilitând accesul la instrumente moderne de învățare și stimulând autonomia intelectuală.

Direcțiile principale ale proiectului „CritikThink”

  • Academia de Gândire Critică – program de formare dedicat profesorilor din licee de top și din comunități vulnerabile, susținut de cadre universitare de la Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. Profesorii dobândesc tehnici și resurse pedagogice pentru a cultiva la elevi capacitatea de analiză, argumentare și reflecție critică.
  • Caravana mindMatters – ateliere interactive organizate în șase licee din țară, unde elevii exersează evaluarea informațiilor, învăță să recunoască manipulările și să devină „influenceri ai gândirii critice” în propriile comunități.
  • mindCast – o serie de podcasturi moderate de profesorul Sorin Costreie (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București), care provoacă audiența să gândească dincolo de aparențe și să își formeze opinii argumentate.
  • www.critikthink.ro – un site dedicat contributorilor și participanților la proiect „Rompetrol se implică activ în educație, susținând proiecte care construiesc viitorul generațiilor tinere. Ne-am luat angajamentul de a investi în educație și în gândirea critică conștienți că acestea sunt pilonii fundamentali ai dezvoltării, oferind copiilor o oportunitate reală de creștere încă de la vârste fragede, cu un impact semnificativ asupra viitorului lor.

Prin parteneriatul cu EduCOD, contribuim la formarea unor profesori și elevi capabili să gândească autonom, să pună întrebări și să ia decizii responsabile”, a declarat Costinela Drăgan, Director Sustenabilitate & CSR, Rompetrol.

Dana Deac, autoarea proiectului și membru fondator al Asociației EduCOD a subliniat: „CritikThink este despre a transforma întrebările bune în obicei și curajul de a privi dincolo de aparențe. Ne bucură că Rompetrol este alături de noi, pentru că împreună putem construi o rețea de profesori și elevi care nu doar învață, ci și schimbă comunitățile prin puterea gândirii critice.”

Proiectul își propune să ajungă la peste 250 de elevi și zeci de profesori din București, Constanța, Năvodari, Ploiești și Brașov, creând o rețea de tineri promotori ai gândirii critice și un model replicabil pentru formarea pedagogică.

Mai mult decât un program educațional, „CritikThink” este un antidot la dezinformare și manipulare, o investiție strategică în capacitatea generațiilor viitoare de a pune întrebări esențiale și de a formula răspunsuri bine argumentate.

Despre Asociația EduCOD

Fondată în 2024, Asociația EduCOD promovează educația continuă ca instrument de incluziune socială și dezvoltare personală. Prin proiecte precum „Language Matters”, „Academia de Gândire Critică” și „Caravana mindMatters”, ”mindCast”, EduCOD susține educația, solidaritatea, diversitatea și învățarea pe tot parcursul vieții.

Despre Rompetrol

Rompetrol este brandul principal al KMG International, un Grup cu peste 6.000 de angajați și operațiuni în 11 țări. Cu o experiență de peste 45 de ani în industria energetică, compania este unul dintre principalii jucători din sectorul de profil din România și regiune, având activități integrate de rafinare (prin cele 2 rafinării – Petromidia și Vega), petrochimie, retail, trading și servicii industriale.

De peste 20 de ani, Rompetrol investește consecvent în educația și dezvoltarea generațiilor tinere, prin programe precum internship-urile pentru studenți, programele de învățământ dual, dar și prin inițiative naționale precum proiectul Șah în Școală pentru elevii din mediul rural și urban. Totodată, compania derulează parteneriate de lungă durată cu organizații non-guvernamentale din domeniul educației, cu școlii, licee și universității, contribuind la crearea de oportunități reale de creștere și învățare pentru copiii și tinerii din întreaga țară.

Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nota de plată, peste 63.000 de euro. Ce vedetă ar fi plătit masa la un restaurant de lux din Mallorca
Eveniment
Nota de plată, peste 63.000 de euro. Ce vedetă ar fi plătit masa la un restaurant de lux din Mallorca
(VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”
Eveniment
(VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”
Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”
Eveniment
Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”
Patronul unei firme, băgat în spital de doi angajați neplătiți. Ce a transmis poliția
Eveniment
Patronul unei firme, băgat în spital de doi angajați neplătiți. Ce a transmis poliția
Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”
Eveniment
Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”
1,5 milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Ministerul de Interne a explicat ce s-a întâmplat
Eveniment
1,5 milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Ministerul de Interne a explicat ce s-a întâmplat
Un fost soldat american ar fi răpit un copil de 6 ani și l-ar fi dus în Italia
Eveniment
Un fost soldat american ar fi răpit un copil de 6 ani și l-ar fi dus în Italia
Durere fără margini! Un bărbat a murit, după ce a căzut în gol de la 5 metri înălțime. Ce au declarat autoritățile
Eveniment
Durere fără margini! Un bărbat a murit, după ce a căzut în gol de la 5 metri înălțime. Ce au declarat autoritățile
Soțul Teodorei Marcu, la trei luni de la moartea acesteia: „Încerc să fiu puternic pentru fată”
Eveniment
Soțul Teodorei Marcu, la trei luni de la moartea acesteia: „Încerc să fiu puternic pentru fată”
Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii
Eveniment
Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii
Ultima oră
13:14 - Nota de plată, peste 63.000 de euro. Ce vedetă ar fi plătit masa la un restaurant de lux din Mallorca
12:44 - Cătălin Botezatu, marele susținător al Biancăi Drăgușanu: „Cine spune că nu și-ar dori-o e ipocrit!”. Ce a mai declarat creatorul de modă
12:43 - MAE: România trebuie să ceară explicit statelor UE predarea fugarilor, altfel aceștia pot rămâne acolo
12:33 - Ozana Barabancea, despre dieta cu care a slăbit 24 de kilograme: „Stomacul nu e coș de gunoi!”
12:16 - Femeie, acuzată de crimă după ce și-a lăsat copilul să moară într-o mașină la peste 35°C
12:15 - (VIDEO) Apelul disperat al unei tinere hărțuite: „Domnule Predoiu, am mers la poliție și autoritățile m-au scos la țigară ca să vedem «care-i treaba»!” / „Mă așteaptă nopțile în fața blocului, se ascunde după mașini și îmi sare în față”
12:14 - Un avocat pe nume Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook. Este acuzat că „se dă drept o celebritate”
11:40 - Tânăr de 27 de ani, bătut crunt de prieteni: „Nu poate să mănânce, tot ceea ce mănâncă este pisat”
11:38 - Patronul unei firme, băgat în spital de doi angajați neplătiți. Ce a transmis poliția
11:06 - Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”