Rompetrol sprijină proiectul „CritikThink” al Asociației EduCOD, pentru a aduce gândirea critică mai aproape de profesori și elevi

Asociația EduCOD, în parteneriat cu Rompetrol, lansează proiectul „CritikThink”, o inițiativă națională menită să dezvolte gândirea critică în rândul profesorilor și elevilor de liceu.

Într-un context în care știrile false și manipularea informațională se răspândesc mai rapid decât datele verificate, gândirea critică devine o competență fundamentală pentru o societate democratică, responsabilă și rezilientă. „CritikThink” oferă un cadru concret prin care elevii și profesorii pot învăța să analizeze, să evalueze și să ia decizii bazate pe argumente și fapte.

Prin susținerea acestui proiect, Rompetrol continuă angajamentul său de a investi în educație și de a contribui la dezvoltarea generațiilor tinere, facilitând accesul la instrumente moderne de învățare și stimulând autonomia intelectuală.

Direcțiile principale ale proiectului „CritikThink”

Academia de Gândire Critică – program de formare dedicat profesorilor din licee de top și din comunități vulnerabile, susținut de cadre universitare de la Facultatea de Filosofie, Universitatea din București. Profesorii dobândesc tehnici și resurse pedagogice pentru a cultiva la elevi capacitatea de analiză, argumentare și reflecție critică.

Caravana mindMatters – ateliere interactive organizate în șase licee din țară, unde elevii exersează evaluarea informațiilor, învăță să recunoască manipulările și să devină „influenceri ai gândirii critice” în propriile comunități.

mindCast – o serie de podcasturi moderate de profesorul Sorin Costreie (Facultatea de Filosofie, Universitatea din București), care provoacă audiența să gândească dincolo de aparențe și să își formeze opinii argumentate.

www.critikthink.ro – un site dedicat contributorilor și participanților la proiect „Rompetrol se implică activ în educație, susținând proiecte care construiesc viitorul generațiilor tinere. Ne-am luat angajamentul de a investi în educație și în gândirea critică conștienți că acestea sunt pilonii fundamentali ai dezvoltării, oferind copiilor o oportunitate reală de creștere încă de la vârste fragede, cu un impact semnificativ asupra viitorului lor.

Prin parteneriatul cu EduCOD, contribuim la formarea unor profesori și elevi capabili să gândească autonom, să pună întrebări și să ia decizii responsabile”, a declarat Costinela Drăgan, Director Sustenabilitate & CSR, Rompetrol.

Dana Deac, autoarea proiectului și membru fondator al Asociației EduCOD a subliniat: „CritikThink este despre a transforma întrebările bune în obicei și curajul de a privi dincolo de aparențe. Ne bucură că Rompetrol este alături de noi, pentru că împreună putem construi o rețea de profesori și elevi care nu doar învață, ci și schimbă comunitățile prin puterea gândirii critice.”

Proiectul își propune să ajungă la peste 250 de elevi și zeci de profesori din București, Constanța, Năvodari, Ploiești și Brașov, creând o rețea de tineri promotori ai gândirii critice și un model replicabil pentru formarea pedagogică.

Mai mult decât un program educațional, „CritikThink” este un antidot la dezinformare și manipulare, o investiție strategică în capacitatea generațiilor viitoare de a pune întrebări esențiale și de a formula răspunsuri bine argumentate.

Despre Asociația EduCOD

Fondată în 2024, Asociația EduCOD promovează educația continuă ca instrument de incluziune socială și dezvoltare personală. Prin proiecte precum „Language Matters”, „Academia de Gândire Critică” și „Caravana mindMatters”, ”mindCast”, EduCOD susține educația, solidaritatea, diversitatea și învățarea pe tot parcursul vieții.

Despre Rompetrol

Rompetrol este brandul principal al KMG International, un Grup cu peste 6.000 de angajați și operațiuni în 11 țări. Cu o experiență de peste 45 de ani în industria energetică, compania este unul dintre principalii jucători din sectorul de profil din România și regiune, având activități integrate de rafinare (prin cele 2 rafinării – Petromidia și Vega), petrochimie, retail, trading și servicii industriale.

De peste 20 de ani, Rompetrol investește consecvent în educația și dezvoltarea generațiilor tinere, prin programe precum internship-urile pentru studenți, programele de învățământ dual, dar și prin inițiative naționale precum proiectul Șah în Școală pentru elevii din mediul rural și urban. Totodată, compania derulează parteneriate de lungă durată cu organizații non-guvernamentale din domeniul educației, cu școlii, licee și universității, contribuind la crearea de oportunități reale de creștere și învățare pentru copiii și tinerii din întreaga țară.