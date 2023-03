Rudel Obreja a murit la 57 de ani. Fostul boxer suferea de cancer

Rudel Obreja a decedat sâmbătă, la vârsta de 57 de ani. Fostul boxer și președinte al Federației Române de Box suferea de cancer pancreatic şi fusese eliberat din închisoare în iulie 2022, pentru a se trata.

Vestea a fost confirmată de președintele Ligii Profesioniste de Box din România, Viorel Plosca.

„Cu adâncă durere în suflet, anunţăm trecerea în nefiinţă a fostului mare om de box Rudel Obreja. Drum lin printre stele drag prieten! Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris Plosca pe pagina de Facebook.

Mesajul tulburător al lui Rudel Obreja de pe patul de spital

Rudel Obreja fusese condamnat la 5 de ani de închisoare cu executare în alături de Elena Udrea, pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi complicitate la luare de mită. Fostul sportiv a cerut în repetate rânduri eliberarea din închisoare pentru a se trata de cancerul cu metastaze, într-o clinică din străinătate. Într-un final, magistrații l-au eliberat, însă ajunsese de nerecunoscut.

„Dragii mei prieteni, tin să vă mulțumesc din inimă tuturor celor care v-ați mobilizat exemplar în susținerea cauzei mele, a VIEȚII MELE, a DREPTULUI de a TRĂI, alături de soție, de copiii mei, de voi toți. Am nevoie de tratament in condiții UMANE, de grija medicilor și a familiei mele, extrem de importante în contextul actual și iată de ce:

– stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte;

– sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp , zi și noapte

– nu am telefon, doar 5 vizite PE LUNĂ ale soției, deci nu am capacitatea de mișcare pentru a începe tratament sau operație chirurgicală.

Cer să mi se recunoască DREPTUL conferit de Lege, al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate!

VREAU SĂ TRĂIESC! Actele aflate la Dosarul medical, întocmite de cele doua Spitale sunt CLARE, este nevoie doar de confirmarea lor de către INML. Am cancer cu metastaze. CRUNT! Cu VOIA LUI DUMNEZEU, am șanse să mă pot trata/opera. Repet, orice întârziere le diminuează!

Chiar dacă am avut parte de două condamnări NELEGALE, de încălcarea Legilor și a Constituției României pentru a fi trimis la închisoare, nu m-am sustras niciodată, n-o voi face nici de aici înainte. După cum vedeți, apelez la Respectarea Legii, în această Țară… OPTIMIST…CURABIL… măcar de CANCER!”, a transmis Rudel Obreja prin intermediul contului de Facebook.

Cariera lui Rudel Obreja

Rudel Obreja s-a născut pe 6 august 1965, la Galați. Și-a început cariera sportivă la București, în anul 1977, în cadrul clubului sportiv Dinamo. Prima competiție la care a participat și pe care a și câștigat-o a fost Cupa 16 februarie 1980. Seria învingerilor a continuat cu obținerea a 7 titluri de Campion Național al României, titlul de Vicecampion European la Atena în 1989 și a medaliei de bronz la Campionatele Mondiale de la Moscova din 1989.

Rudel Obreja a jucat de-a lungul vieții în 230 de meciuri de box, dintre care a câștigat 215 câștigate, reușind primul K.O.

După ce și-a încheiat cariera de sportiv, Rudel Obreja a membru și a apoi președinte al Federației Române de Box.