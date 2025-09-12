Rulouri cu scorțișoară de casă: rețeta virală de pe TikTok pas cu pas (VIDEO)

Dacă ar fi să alegem un desert care surprinde perfect atmosfera toamnei, rulourile cu ar fi fără îndoială în top. Textura lor moale, aroma intensă de scorțișoară și vanilie, alături de crema catifelată de brânză, fac din acest preparat o alegere ideală pentru zilele reci și pentru momentele în care vrei să aduni familia în jurul mesei.

Nu trebuie să fii cofetar ca să le pregătești. Rețeta este simplă, ingredientele sunt accesibile, iar rezultatul este spectaculos. Inspirată de clipurile virale de pe pagina de TikTok , această rețetă aduce magia deserturilor de cofetărie chiar în propria bucătărie.

Ce ingrediente îți trebuie pentru rulourile cu scorțișoară

Pentru aluat:

500 g făină tip 000

7 g drojdie uscată

3 gălbenușuri

250 ml lapte

70 g unt topit

60 g zahăr

un vârf de linguriță de sare

Pentru umplutură:

100 g unt moale

200 g zahăr brun

1 lingură scorțișoară

esență sau extract de vanilie

Pentru cremă:

300 g cremă de brânză

80 g zahăr pudră

semințele unei păstăi de vanilie (sau extract natural)

150 g smântână lichidă pentru frișcă (opțional)

Cum activezi corect drojdia

Primul pas este esențial pentru un aluat pufos. Amestecă uscată cu puțin lapte călduț și o linguriță de zahăr. După 5-10 minute, când devine spumoasă, este gata de folosit.

Cum se prepară aluatul pentru rulouri

Într-un bol mare, cerne făina și adaugă sarea. Încorporează gălbenușurile, untul topit, drojdia activată și restul de lapte amestecat cu zahărul. Frământă energic până obții un aluat elastic, care nu se lipește de mâini. Acoperă-l cu un prosop curat și lasă-l la dospit aproximativ o oră, până își dublează volumul.

Cum se face umplutura aromată

Cât timp aluatul crește, pregătește crema de unt cu zahăr brun, scorțișoară și . Pasta rezultată va da rulourilor acel gust intens, dulce și parfumat, care le face inconfundabile.

Cum se formează rulourile

Întinde aluatul sub forma unui dreptunghi de aproximativ 1 cm grosime. Întinde uniform umplutura, apoi rulează strâns, ca o ruladă. Cu un cuțit ascuțit sau o ață alimentară, taie bucăți egale și așază-le într-o tavă unsă cu unt. Lasă-le la dospit încă 30 de minute, acoperite cu folie alimentară.

Care este secretul coacerii perfecte

După ce au crescut din nou, toarnă smântâna lichidă peste rulouri pentru un plus de cremozitate. Coace-le la 180°C, mai întâi 15 minute pe raftul din mijloc (funcția ventilație), apoi încă 10-12 minute pe raftul inferior (funcția clasică sus-jos), până devin aurii și pufoase.

Cum se prepară crema de brânză

Într-un bol, amestecă crema de brânză cu zahărul pudră și vanilia până obții o compoziție fină și omogenă. Unge rulourile calde cu acest topping pentru a obține contrastul perfect între și crema răcoritoare.

De ce merită să faci rulourile acasă

Pe lângă faptul că sunt mult mai gustoase și mai aromate decât cele cumpărate, rulourile cu scorțișoară aduc un sentiment de confort și îți transformă casa într-o cofetărie parfumată. Sunt perfecte alături de o cafea, un ceai sau chiar ca desert la mesele de familie.