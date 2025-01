Rută alternativă pentru DN1: un drum care trece prin Valea Doftanei și Brădet va fi reabilitat

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, a anunțat că vor începe în curând lucrările la o alternativă rutieră pentru DN 1.

„Pregătim startul lucrărilor de construcţie a alternativei rutiere la DN 1, prin reabilitarea și modernizarea drumului judeţean DJ 102I Valea Doftanei, județul Prahova – Brădet, județul Brașov. Acesta este unul dintre proiectele noastre prioritare în actualul mandat, prin implementarea cărora judeţul Braşov va atinge un nivel superior de conectivitate rutieră cu principalele căi naţionale şi europene de transport

Pentru mine, ca iniţiator al proiectului, el are o semnificaţie aparte. În această perioadă am urmărit cu consecvenţă toate etapele de lucru, de la elaborarea documentaţiilor pentru preluarea obiectivului în portofoliul Companiei Naţionale de Investiţii, obţinerea avizelor şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către guvern, până la partea de proiectare şi realizarea diverselor tipuri de activităţi cuprinse în proiect, toate acestea însemnând o muncă de echipă, un efort comun şi integrat din partea instituţiilor şi autorităţilor publice locale şi centrale, a finanţatorului, proiectantului şi constructorului”, a scris Adrian Veștea pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, DJ 102I are o lungime totală de peste 25 de kilometri, dintre care aproape jumătate se află pe teritoriul administrativ al județului Brașov.

„DJ 102I are o lungime totală de 25,63 km, din care 12,43 km se află pe teritoriul administrativ al judeţului nostru. Acest drum este un obiectiv investiţional de importanţă strategică, deoarecereprezintă o alternativă rutieră extrem de necesară transportului rutier din ţara noastră, cel puţin până la construirea autostrăzii Comarnic – Braşov, în condiţiile creşterii de la an la an a valorilor de trafic înregistrate între Bucureşti şi Braşov”, a transmis el.