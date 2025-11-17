Trecerea totală la metoda digitală de îmbarcare schimbă modul în care călătorii folosesc serviciile Ryanair. Compania elimină biletele pe hârtie și impune aplicarea unei noi reguli pe toate rutele. Măsura are efect imediat și vizează toți pasagerii.

De ce renunță Ryanair la biletele tipărite

anunță că trece definitiv la tichetele digitale generate în aplicația mobilă. Compania precizează că biletele pe hârtie nu vor mai fi folosite în nicio situație. Reprezentanții estimează o economie de peste 300 de tone de hârtie anual. Michael O’Leary spune că pot exista dificultăți la început, dar susține că „peste 80% dintre clienți folosesc deja aplicația companiei”.

Măsura urmărește reducerea costurilor și simplificarea procesului de îmbarcare. Compania anunță că noul sistem este disponibil pe toate rutele europene. Pasagerii trebuie să obțină biletele digitale pe smartphone-uri sau tablete.

Cum se schimbă regulile de acces în aeroport

Ryanair precizează că fără bilet digital pe dispozitivul mobil nu se poate trece de controlul de securitate. Accesul în avion devine imposibil fără acest document digital. sunt obligați să facă check-in online înainte de sosirea în aeroport.

Cei care omit acest pas pot primi un tichet la aeroport. Valoarea taxei variază între 30 € în Spania și 40 € în Austria. Tariful este de 55 € în alte state din Uniunea Europeană și în Marea Britanie. Directorul de marketing, Dara Brady, afirmă că „peste 100.000 de pasageri au beneficiat deja de îmbarcare fără bilet de hârtie, cu experiență mai rapidă și mai comodă”.

Compania estimează economii de până la 40 de milioane de euro în fiecare an. Ryanair spune că această sumă ajută la menținerea prețurilor scăzute.

Ce se întâmplă cu pasagerii fără telefon sau baterie

Noua regulă a fost aplicată pe toate rutele încă din prima zi. Compania anunță un „mare succes”. Peste 700 de zboruri au decolat fără întârzieri. Potrivit datelor, 98% dintre pasageri au folosit permise de îmbarcare digitale.

Cei 2% care au făcut check-in online, dar nu au putut prezenta biletul digital, au primit tichete gratuite la ghișee, potrivit . Pasagerii care pierd telefonul sau rămân fără baterie pot cere un tichet înainte de controlul de securitate. Dacă problema apare după control, datele sunt deja în sistemul Ryanair. Angajații de la poartă îi pot ajuta imediat.

Pasagerii fără smartphone pot primi un bilet tipărit, dacă s-au înregistrat anterior online, relatează viva.ro.