Ryanair, compania aeriană low-cost crește recompensa pentru angajații care descoperă bagaje peste limita admisă. Măsura este justificată prin dorința de a accelera îmbarcările și de a menține tarifele reduse, informează The Independent.

Cuprins:

Care sunt explicațiile conducerii Ryanair

Ce taxe vor plăti cei prinși

Ryanair a hotărât să crească sumele oferite de la sol care identifică pasagerii cu de cabină mai mari decât dimensiunile permise.

Începând cu luna noiembrie, odată cu începutul sezonului de iarnă în aviație, bonusul pentru fiecare bagaj supradimensionat găsit va fi majorat de la 1,50 euro la 2,50 euro, iar limita lunară de câștiguri va fi eliminată.

Dimensiunile pentru bagajul gratuit sunt stabilite la 40 x 30 x 20 cm, conform unui acord european pentru standardizarea minimului bagajelor de cabină.

Cei care nu respectă aceste dimensiuni pot fi taxați cu până la 60 de lire sterline, iar bagajul va trebui transportat în cală.

Directorul executiv Michael O’Leary a spus pentru că această măsură are scopul de a menține disciplina și de a proteja tarifele reduse: „99,9% dintre pasageri respectă regulile. Totuși, acel 0,1% trebuie eliminat. Dacă toată lumea respectă aceleași reguli, procesul devine mai rapid și eficient”

El a adăugat că îmbarcările vor fi mai rapide, timpii de întoarcere a aeronavelor vor fi mai scurți, iar aceste economii se vor reflecta în continuare în prețurile biletelor.

De asemenea, mulți pasageri s-au plâns de atitudinea prea strictă a personalului de la sol, dar O’Leary a afirmat că nu își cere scuze: „Vreau ca angajații noștri să îi prindă pe cei care încalcă regulile”