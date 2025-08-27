B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ryanair își motivează personalul să depisteze bagajele prea mari. Ce vor pății pasagerii prinși

Ryanair își motivează personalul să depisteze bagajele prea mari. Ce vor pății pasagerii prinși

Răzvan Adrian
27 aug. 2025, 23:25
Ryanair își motivează personalul să depisteze bagajele prea mari. Ce vor pății pasagerii prinși
Sursa Foto: Hepta/Daniel Karmann/dpa

Ryanair, compania aeriană low-cost crește recompensa pentru angajații care descoperă bagaje peste limita admisă. Măsura este justificată prin dorința de a accelera îmbarcările și de a menține tarifele reduse, informează The Independent.

Cuprins:

  • Care sunt explicațiile conducerii Ryanair
  • Ce taxe vor plăti cei prinși

Care sunt explicațiile conducerii Ryanair

Ryanair a hotărât să crească sumele oferite angajaților de la sol care identifică pasagerii cu bagaje de cabină mai mari decât dimensiunile permise.

Începând cu luna noiembrie, odată cu începutul sezonului de iarnă în aviație, bonusul pentru fiecare bagaj supradimensionat găsit va fi majorat de la 1,50 euro la 2,50 euro, iar limita lunară de câștiguri va fi eliminată.

Dimensiunile pentru bagajul gratuit sunt stabilite la 40 x 30 x 20 cm, conform unui acord european pentru standardizarea minimului bagajelor de cabină.

Ce taxe vor plăti cei prinși

Cei care nu respectă aceste dimensiuni pot fi taxați cu până la 60 de lire sterline, iar bagajul va trebui transportat în cală.

Directorul executiv Michael O’Leary a spus pentru The Independent că această măsură are scopul de a menține disciplina și de a proteja tarifele reduse: „99,9% dintre pasageri respectă regulile. Totuși, acel 0,1% trebuie eliminat. Dacă toată lumea respectă aceleași reguli, procesul devine mai rapid și eficient”

El a adăugat că îmbarcările vor fi mai rapide, timpii de întoarcere a aeronavelor vor fi mai scurți, iar aceste economii se vor reflecta în continuare în prețurile biletelor.

De asemenea, mulți pasageri s-au plâns de atitudinea prea strictă a personalului de la sol, dar O’Leary a afirmat că nu își cere scuze: „Vreau ca angajații noștri să îi prindă pe cei care încalcă regulile”

 

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
Externe
Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
Externe
Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
Externe
S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta
O călătoare a fost amendată într-un tren din Franța pentru un motiv bizar. Ce s-a întâmplat
Externe
O călătoare a fost amendată într-un tren din Franța pentru un motiv bizar. Ce s-a întâmplat
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la o școală catolică din SUA. Alte 17 victime au fost rănite (FOTO)
Externe
Trei persoane au fost ucise într-un atac armat la o școală catolică din SUA. Alte 17 victime au fost rănite (FOTO)
Donald Trump îi acuză pe George Soros și pe fiul acestuia sub legea RICO. Despre ce este vorba
Externe
Donald Trump îi acuză pe George Soros și pe fiul acestuia sub legea RICO. Despre ce este vorba
O practică periculoasă din Grecia a atras atenția autorităților. Zeci de tineri își riscă zilnic viața de dragul distracției
Externe
O practică periculoasă din Grecia a atras atenția autorităților. Zeci de tineri își riscă zilnic viața de dragul distracției
Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
Externe
Un român ce face parte dintr-o rețea de hoți în SUA a fost prins. Cum a reușit acesta să ascundă o sumă impresionantă de bani
Germania ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu, dacă nu atinge numărul de militari voluntari dorit
Externe
Germania ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu, dacă nu atinge numărul de militari voluntari dorit
Unde se deschide cea mai mare fabrică de muniție din UE. Uzina va crea peste 500 de noi locuri de muncă
Externe
Unde se deschide cea mai mare fabrică de muniție din UE. Uzina va crea peste 500 de noi locuri de muncă
Ultima oră
00:18 - Un român și-a făcut propria grădină de legume pe acoperișul casei. Ce a reușit să cultive 
00:01 - Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi
23:57 - Un mire a fost împușcat mortal la propria nuntă. Ce anume a provocat incidentul
23:48 - Cu ce se ocupă Oana Monea de la „Insula Iubirii”. Ispita a dezvăluit cât câștigă într-o zi de muncă  
23:16 - Accident tragic pe calea ferată, în județul Bacău. O adolescentă a fost lovită mortal de un tren
23:15 - Sorin Grindeanu: „Dacă s-ar ajunge la o candidatură PNL-USR pentru Capitală ar fi ultima stație pentru coaliție”
22:56 - Cum și-a înscenat moartea un bărbat pentru o aventură cu amanta sa. Ce pedeapsă a primit acesta
22:53 - Tot mai mulți tineri își riscă viața pentru a deveni virali. Ce pericole îi pândesc pe cei care coboară în tunelurile de la metrou
22:30 - Dana Săvuică, despre operația de blefaroplastie. „Sună complicat dar nu e”
22:23 - Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că a discutat cu Nicușor Dan despre pensiile magistraților: „Solicitarea dânsului a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziție”