O importantă companie aeriană low-cost schimbă regulile. Pasagerii care nu se conformează vor fi taxați în plus

Adrian Teampău
11 nov. 2025, 14:29
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. O companie aeriană low-cost schimbă regulile
  2. Cum vor proceda pasagerii fără smartphone
  3. Compania aeriană introduce noi funcționalități online

Compania aeriană low-cost Ryanair schimbă regulile de îmbarcare pentru pasagerii care apelează la serviciile sale. Toată lumea va trebui să se conformeze noului regulament.

O companie aeriană low-cost schimbă regulile

Ryanair, cel mai mare operator low-cost din Europa a anunțat că va renunța complet la biletele de avion printate pe suport de hârtie. Măsura va intra în vigoare peste câteva ore, miercuri, 12 noiembrie. Compania aeriană își îndeamnă clienții să instaleze aplicația dedicată și să prezinte biletele în format digital.

Cu alte cuvinte, pasagerii care vor apela la zborurile Ryanair vor fi obligați să folosească exclusiv cărțile de îmbarcare digitale generate în aplicația „myRyanair”. Eliminarea biletelor de hârtie face parte din strategia de digitalizare și de reducere a impactului asupra mediului.

Compania susține că prin implementarea acestui proiect se va economisi anual peste 300 tone de hârtie. Peste 80% dintre cei 200 de milioane de pasageri ai companiei folosesc, deja, tichetele digitale.

Reprezentanții Ryanair avertizează că fără un boarding pass digital pe telefon sau pe tabletă, accesul la controlul de securitate și la îmbarcare va fi imposibil.

Cum vor proceda pasagerii fără smartphone

Compania aeriană low-cost precizează că pasagerii fără smartphone vor putea primi gratuit o carte de îmbarcare la aeroport. Acest lucru se va întâmpla, însă, doar dacă au efectuat check-in-ul online, înainte de sosire.

Cei care rămân fără smartphone sau fără baterie, pot obţine tichete gratuite de îmbarcare la aeroport, înaintea controlului de securitate. Dacă problema apare după control, informaţiile lor sunt deja în sistem, iar angajaţii de la îmbarcare îi vor ajuta.

Cei care nu vor face check-in online vor fi taxați suplimentar pentru emiterea cărții de îmbarcare. Costurile sunt destul de pipărate, între 30 și 55 euro, în funcție de țară. Ryanair operează sute de zboruri săptămânale din România, de pe aeroporturile din București, Cluj-Napoca, Iași și Oradea.

Compania aeriană introduce noi funcționalități online

Noua politică a Ryanair este însoțită și de noi funcționalități care vor fi disponibile în aplicație. Compania aeriană a introdus o comandă de mâncare, direct pe telefon: „Order to Seat”. De asemenea, va oferi informații live despre zboruri și notificări în caz de întârzieri sau perturbări.

Directorul companiei, Michael OLeary, admite că pot apărea „câteva probleme la început”. El consideră că tranziția către biletele digitale va oferi o experiență de călătorie „mai rapidă, mai inteligentă și mai ecologică”.

