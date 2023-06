Salariu restant plătit în monede unse cu ulei. Ce despăgubiri trebuie să plătească un patron american

Proprietarul unui atelier de reparații din SUA, Miles Walker, s-a răzbunat pe un fost angajat, Andreas Flaten, și i-a plătit aproape 1.000 de dolari în monede murdare.

După ce angajatul s-a plans că nu a primit ultimul salariu de 915 dolari, a descoperit în fața casei 91.500 de bănuți de la fostul angajator. Mai mult, el i-a lasăt alături de monede și un bilet în care era scrisă o înjurătură, peste care a turnat ulei, conform

Andreas Flaten worked at Walker Luxury Autoworks, Peachtree City, GA. He submitted his notice in Nov. But never received his final check. After contacting DOL, they dumped 504 lbs. – 91,515 of oil and grease covered pennies. The owner confirmed he was paid in US currency. Petty.

