Acasa » Eveniment » Ce se întâmplă cu vechimea în muncă a mamelor care au stat în concediu de creștere a copilului. Soluția propusă în Parlament

Ce se întâmplă cu vechimea în muncă a mamelor care au stat în concediu de creștere a copilului. Soluția propusă în Parlament

Ana Maria
16 dec. 2025, 08:27
Ce se întâmplă cu vechimea în muncă a mamelor care au stat în concediu de creștere a copilului. Soluția propusă în Parlament
Sursa foto: Freepik / freepik
Cuprins
  1. Ce problemă încearcă să rezolve noul proiect de lege depus recent în Parlament
  2. Ce prevede concret proiectul depus la Senat
  3. Ce impact ar putea avea această modificare asupra pensiilor

Un proiect de lege depus recent în Parlament vizează una dintre cele mai discutate inechități din sistemul public de pensii, și anume, modul în care este tratată perioada concediului de creștere a copilului la calculul pensiei.

Ce problemă încearcă să rezolve noul proiect de lege depus recent în Parlament

Inițiativa legislativă propune o practică unitară pentru toate mamele și recalcularea automată a pensiilor, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri la Casele de Pensii.

În prezent, perioada în care asiguratul a beneficiat de concediu pentru creșterea copilului după data de 1 ianuarie 2006 este considerată stagiu de cotizare asimilat. Aceasta este luată în calcul la stabilirea stagiului minim și complet de cotizare necesar obținerii pensiei, conform art. 47 alin. (4) din Legea pensiilor, însă, nu este luată în considerare la acordarea punctelor de stabilitate.

Diferențele apar în funcție de perioada în care a fost efectuat concediul de creștere a copilului. În expunerea de motive a proiectului se descrie explicit diferența de tratament aplicată concediului pentru creșterea copilului din intervalul 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, comparativ cu perioadele de după 2006, potrivit Antena 3 CNN.

Această clasificare a fost impusă prin lege, fără ca persoanele afectate să aibă posibilitatea de a contribui voluntar la sistemul de pensii. Astfel, mamele, în marea majoritate a cazurilor, ajung să fie penalizate la calculul pensiei pentru o decizie legislativă asupra căreia nu au avut niciun control.

Ce prevede concret proiectul depus la Senat

Proiectul, depus la Senat pe 19 noiembrie, are ca scop „Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii”. Inițiatorii propun modificarea art. 47 alin. (4), astfel încât perioadele de concediu de creștere a copilului să fie considerate stagiu contributiv cu toate efectele juridice.

De asemenea, este introdus un nou articol, 139¹, care obligă Casa Națională de Pensii Publice să recalculeze din oficiu pensiile, fără cerere din partea beneficiarilor, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Ce impact ar putea avea această modificare asupra pensiilor

Dacă proiectul va fi adoptat, mii de pensionare ar putea beneficia de recalcularea pensiilor, fără drumuri suplimentare la ghișee. Statul ar corecta astfel un dezechilibru juridic și social, asumându-și responsabilitatea pentru o situație creată exclusiv prin legislație.

Aici poate fi cosultată fișa proiectului.

