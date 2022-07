Salina Praid rămâne închisă până miercuri, după ce tunelul de acces a fost inundate. Aproape o mie de turiști au rămas blocați

Vestita Salină Praid din Harghita a rămas duminică închisă, după ce sâmbătă aproape o mie de turiști au rămas blocați câteva zeci de minute în subteran.

Din cauza unor infiltrații de apă și noroi pe drumul de acces, circulația autobuzelor care ar fi trebuit să-i scoată la suprafață a fost oprită. Oamenii s-au înghesuit speriați spre ieșire, iar o femeie și-a pierdut cunoștința.

Aproximativ 1000 de vizitatori au rămas blocați

În se aflau între 800 și o mie de vizitatori, când oamenii au auzit că circulația autobuzelor care ar fi trebuit să-i readucă la suprafață din subteran a fost oprită din cauză că pe drum ar fi ajuns noroi dintr-un izvor natural.

„La început, oamenii s-au speriat, în momentul în care au fost anunțați că salina s-a blocat. Practic, accesul din subteran nu a mai fost posibil, deoarece tunelul de acces era inundat. Acesta a fost momentul în care lumea a fost ușor dezorientată și au existat momente de tensiune. Au forțat o ușă de lemn și au rupt-o.

Doi jandarmi de la postul de jandarmi din zonă, împreună cu doi elevi de la Școala de subofițeri au intervenit imediat și au reușit să-i liniștească pe oameni. După jumătate de oră drumul a fost curățat, iar vizitatorii au putut fi scoși în siguranță” , menționează Lt. Bogdan Colceriu, Inspectoratul de Jandarmi Județean Harghita.

„Eu cred că am fost ultima tură care am fost norocoșii care am ieșit. Au zis că era multă lume, multă lumea panicată, că nu le spunea nimeni nimic. Până au venit jandarmii și le-au explicat. Am observat vreo patru muncitori pe partea dreaptă, care stăteau lipiți așa cu niște lanterne în cap. Asta i-am observat, sută în mie, stăteau lateral, ca să poată să treacă autobuzul”, spune un vizitator.

Salina Praid rămâne închisă până miercuri

Pe site-ul că baza de tratament rămâne închisă în zilele de 25, 26 şi 27 iulie, „din cauza tehnice”, notează

Vizitatorii au fost evacuați la suprafață, în siguranță, cu autobuzele, la interval de 30 de minute.

„Este un fenomen care se repetă. Se golește un rezervor din pânza freatică și acela erupe. Acum a erupt într-o zonă necontrolată unde nu puteam să prevedem. A adus pietriș pe drum, din tavan s-a scurs. Noi acum curățăm. Apa are debit destul de mare”, a spus Zoltan Seprodi, directorul Salina Praid.