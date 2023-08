Salvamarii cer creșterea amenzilor pentru turiștii care ignoră avertismentele: „Turiștii sunt inconștienți, iar noi ne punem viața în pericol” (VIDEO)

Patru tineri s-au înecat luni în Mamaia și Venus, iar alți cinci au ajuns în stare gravă la spital, după ce au fost scoși din marea agitată. Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că mulți turiști ignoră avertismentele salvamarilor și refuză să iasă din apă când este arborat steagul roșu:

Salvamarii cer cre;terea amenzilor pentru cei care ignoră avertismentele

„Ieri după amiază m-am dus la o doamnă de vârstă medie și am întrebat-o: doamnă, de ce insistați, vă rog să ieșiți din mare și nu vreți. De ce insistați să rămâneți în apă? Mi-a spus în felul următor: Domnule, eu lucrez un an întreg, eu îmi adun banii și vreau să vin la mare, să fiu liberă, să uit de tot și de toate, vreau adrenalină, vreau să fiu eu însămi. Și am spus: Doamnă dragă, dar vă puneți viața în pericol și viața salvamarului care va merge după dumneavoastră în caz de pericol. Mi-a spus: Nu-mi pasă”.

Vasile Borteș a spus că este necesară creșterea semnificativă a amenzilor:

„Poliția ne ajută dar pe cine să amendeze prima dată? Acolo sunt sute de oameni în mare, nu are cum. Singura problemă ar fi să ne retragem noi salavamarii de pe posturi, să îi lăsăm pe turiști să își facă de cap care scapă, scapă, care nu, Dumnezeu cu mila. Și amenzile să fie trecute într-o lege a salvamarilor, să îi amendeze așa cum se amendează în statele civilizate între 300-500 de euro, pentru cei care încalcă culoarea roșie a steagului. Roșu înseamnă pericol. Noi aici ne permitem pe steag roșu să intrăm în apă, deși ne zice clar legea: steagul roșu înseamnă pericol de înec, nu se intră în mare, nu se înoată. Lumea este inconștientă”.

„Acesta a spus că părinții nu își supraveghează copiii atunci când îi lasă să intre în apă: Copiii nu au ce căuta în apă, mai ales cu mijloce plutitoare. Înseamnă pericol de înec. E plin de copii, părinții stau pe șezlonguri, bunicii pe șezlonguri și copiii cu colăcele, cu fel de fel de mijloace plutitoare în apă. Când turiștilor le fuge nisipul de sub picioare atunci țipă, urlă, se agită, iar noi salvamarii ne punem viața în pericol”.