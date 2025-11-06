Șapte milioane de români se confruntă cu . În 80% dintre cazuri vorbim despre forma primară, fără o cauză evidentă.

Totul începe când creierul primește semnale greșite de la receptorii arterelor renale și menține tensiunea prea ridicată. O metodă modernă de tratament pentru hipertensiune este denervarea simpatică renală. Această procedură minim invazivă de radiologie intervențională ajută organismul să își recapete controlul natural asupra tensiunii arteriale.

Cum putem „păcăli” tensiunea arterială crescută

Peste șapte milioane de români trăiesc cu hipertensiune, iar jumătate dintre ei nu își urmează tratamentul zilnic. La nivel global, un miliard de oameni au aceeași problemă, mulți fără să știe, pentru că boala nu are simptome clare.

„Arterele renale, cele care alimentează . La nivelul lor, receptori dau permanent informații creierului. În funcție de informațiile trimise, creierul adaptează tensiunea arterială”, a declarat Dr. Rareș Nechifor, potrivit stirileprotv.ro.

Prin metode moderne, medicii pot interveni asupra acestor receptori și „reseta” mecanismul care controlează tensiunea, redând corpului echilibrul pierdut.

Cum poate fi „resetată” tensiunea printr-o procedură modernă

Radiologia intervențională oferă o soluție de ultimă generație numită denervare simpatică renală, o metodă minim invazivă și sigură. Medicul introduce un cateter subțire în arterele renale, printr-o incizie mică în zona inghinală, fără durere sau tăieturi mari. Cu ajutorul energiei de radiofrecvență, receptorii renali sunt „resetați” pentru a trimite din nou semnale corecte către .

După intervenție, „tratamentul medicamentos va scădea treptat, în acord cu medicul cardiolog. Va scădea tensiunea și va scădea riscul de și infarct de miocard”, a mai precizat medicul.

Pacienții se bucură de o tensiune stabilă, un risc redus de infarct sau accident vascular cerebral și o stare generală mai bună.