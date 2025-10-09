Dr. Daniel Amen, psihiatru și cercetător în imagistica creierului din a vorbit despre câteva obiceiuri care pot părea inofensive, însă ele îți afectează sănătatea creierului, de fapt. Iată care sunt acestea!

Multitasking și alimente ultra-procesate

Multitasking-ul te poate seca de energie. Acesta poate afecta negativ concentrarea, memoria și luarea deciziilor.

El „poate crește stresul și anxietatea”, a spus Amen. Specialistul recomandă reducerea distragerilor, astfel încât să vă puteți concentra asupra sarcinii la îndemână.

De asemenea, alimentele ultra-procesate, cum ar fi chipsurile, prăjiturile și înghețata, sunt la fel de periculoase. Ele au fost legate de diverse consecințe asupra sănătății, inclusiv obezitate, diabet de tip 2, anumite tipuri de cancer, depresie, anxietate și chiar moarte prematură, conform

„Amintiți-vă că consumul de alimente nesănătoase nu este o recompensă – este o pedeapsă”, a spus Amen. „Mănâncă doar alimente pe care le iubești și care te iubesc înapoi”, a îndrumat el.

Sedentarismul și îngrijirea personală

Sedentarismul „scade fluxul sanguin către creier”, a explicat Amen. „La scanările creierului, fluxul sanguin scăzut este asociat cu o incidență mai mare a depresiei și ADHD și este predictorul imagistic numărul 1 al bolii Alzheimer”, a adăugat el.

Specialistul recomandă să ne ridicăm de pe canapea și să începem să ne mișcăm. Astfel, fluxul sanguin se va îmbunătăți, pe lângă starea de spirit și concentrarea.

De asemenea, Amen avertizează cu privire la produsele de igienă care conțin substanțe chimice dăunătoare, cum ar fi parabeni, ftalați și agenți de eliberare a formaldehidei.

Aceste substanțe pot interfera cu hormonii organismului și pot provoca oboseală, depresie, ceață cerebrală, simptome asemănătoare ADHD sau chiar mai rău.

Învățare continuă și prevenție

Amen spune că dacă te oprești din a mai învăța lucruri noi, creierul tău poate fi afectat: „Când încetezi să înveți, creierul tău începe să moară”, a declarat Amen.

„Fă-ți un punct să te implici în noi învățături în mod regulat pentru a-ți menține creierul și memoria sănătoase”, a adăugat el.

De asemenea, trebuie să ai grijă mare atunci când desfășori activități fizice. De exemplu, poți purta o cască în timp ce mergi pe bicicletă, te poți ține de balustradă când urci sau cobori scările și poți să alegi să nu trimiți mesaje când conduci.

„Chiar și umflăturile ușoare la cap pot duce la probleme de sănătate mintală, cum ar fi anxietate, depresie, ceață cerebrală, iritabilitate și probleme de memorie”, a explicat Amen.