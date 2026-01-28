Sara, fetița de doi ani care s-a stins din viață la o clinică stomatologică din Capitală, a suferit un stop cardio-respirator în timpul sedării. După două luni de investigații, Institutul Național de Medicină Legală a emis raportul final privind cauza decesului. Analizele arată că micuța suferea de o boală hematologică gravă, de care părinții nu știau. Această afecțiune îi afecta mai multe organe vitale, inclusiv inima și plămânii, iar organele i-au cedat rând pe rând după ce i s-a administrat anestezie.

Ce nereguli au fost descoperite la clinica unde Sara, fetița de doi ani s-a stins

Controlul autorităților a scos la iveală nereguli majore în funcționarea unității medicale respective. a fost închisă, iar administratorii au primit amenzi totale de 100.000 de lei. Inspectorii DSP au constatat că spațiile de la parterul locației funcționau fără autorizație sanitară. Deși reprezentanții clinicii depuseseră un dosar pentru intrarea în legalitate în mai 2025, acesta era incomplet și nu a fost remediat nici până în prezent.

Există suspiciuni privind distrugerea probelor video din cabinet

Mama fetiței a făcut declarații tulburătoare în fața procurorilor despre momentul incidentului. Aceasta susține că a auzit personalul medical solicitând intervenția de urgență a unei persoane responsabile cu sistemul de supraveghere. Există suspiciuni că imaginile video surprinse în timpul manevrelor medicale ar fi fost șterse intenționat pentru a ascunde detalii. În prezent, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizat pentru a continua cercetările în acest dosar penal complex.

Tragedia s-a produs pe 13 noiembrie 2025, când micuța a intrat în stop cardio-respirator la doar 20 de minute după administrarea anesteziei totale. Inima ei a cedat după trei episoade critice, în ciuda eforturilor de resuscitare făcute de medici. Cazul a stârnit o revoltă națională privind anestezierea în cabinetele stomatologice din România, potrivit