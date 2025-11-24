B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Declaraţia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, după cazul fetiței decedate la o clinică stomatologică: „CMSR își exprimă întreaga compasiune față de familia copilului care și-a pierdut viața”

Declaraţia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, după cazul fetiței decedate la o clinică stomatologică: „CMSR își exprimă întreaga compasiune față de familia copilului care și-a pierdut viața”

Ana Maria
24 nov. 2025, 17:13
Declaraţia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, după cazul fetiței decedate la o clinică stomatologică: CMSR își exprimă întreaga compasiune față de familia copilului care și-a pierdut viața
Sursa foto: CMSR
Cuprins
  1. Ce a trasmis CMSR
  2. Ce au mai transmis reprezentanții Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR) a convocat, vineri, o ședință a Consiliului Național, la care au participat reprezentanți din toate colegiile teritoriale.

În cadrul acestei reuniuni, membrii au ținut un moment de reculegere în memoria fetiței de doi ani decedată în timpul unei proceduri de sedare într-o clinică stomatologică, exprimând solidaritate față de familie.

Pe baza discuțiilor și opiniilor exprimate, Consiliul Național a adoptat în unanimitate o declarație oficială. Aceasta reafirmă angajamentul întregii profesii stomatologice pentru responsabilitate, transparență și colaborare cu autoritățile competente, în vederea prevenirii unor astfel de tragedii.

Ce a trasmis CMSR

Tragedia a avut un impact profund asupra comunității medicale și societății, iar reacția promptă a Colegiului reflectă dorința de a asigura un cadru sigur pentru pacienți și de a întări standardele profesionale.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) își exprimă întreaga compasiune față de familia copilului care și-a pierdut viața în timpul unei proceduri de sedare într-o clinică stomatologică. Această tragedie a îndurerat profund întreaga societate, iar gândurile noastre se îndreaptă către părinți și către toți cei afectați.

În astfel de momente, durerea comunității trebuie însoțită de un angajament ferm pentru clarificare, responsabilitate și creșterea siguranței pacientului.

Consiliul Național al CMSR sprijină demersurile Colegiului Medicilor Stomatologi din București în cazul anchetării medicilor stomatologi și pe cele ale Colegiului Medicilor București în ce privește cercetarea medicilor ATI, pentru investigarea circumstanțelor care au generat acest eveniment. Consiliul Național al CMSR subliniază necesitatea unei evaluări riguroase, obiective și conform legii, din partea tuturor autorităților implicate.

Consiliul Național al CMSR respinge acuzațiile nefondate ale Ministerului Sănătății la adresa corpului profesional. Excepțiile de la respectarea legislației nu pot constitui etichete puse întregului sistem medical românesc. Cabinetele stomatologice asigură de peste 30 de ani accesul populației la servicii medicale de calitate, prin investiții majore în resursa umană și tehnică, în contextul subfinanțării stomatologiei și al acoperirii insuficiente a nevoilor pacienților, prin structurile publice specializate, în special pentru stomatologia pediatrică și urgențele aferente”, a transmis CSMR.

Ce au mai transmis reprezentanții Colegiului Medicilor Stomatologi din România

„CMSR apără și susține cu fermitate medicii stomatologi care tratează pacienții cu responsabilitate și profesionalism, în cabinete care respectă condițiile de legalitate.

În lipsa unor servicii publice funcționale în stomatologia pediatrică, sistemul privat a acoperit o nevoie pe care statul nu a putut să o îndeplinească: zeci de mii de pacienți au beneficiat de intervenții complexe, inclusiv sub sedare profundă sau anestezie generală. Fără contribuția sectorului privat, accesul la tratament pentru numeroși pacienți, inclusiv copii și persoane cu nevoi speciale, ar fi imposibil.

Facem un apel la echilibru: cazurile punctuale nu trebuie să devină o amprentă negativă asupra întregii comunități medicale din România. Profesioniștii din domeniu își desfășoară activitatea cu responsabilitate, iar cazurile individuale trebuie analizate cu rigoare, nu generalizate.

Comunitatea stomatologică (prin Consiliul Național, Biroul Executiv Național și asociațiile profesionale) a înaintat periodic Ministerului Sănătății o serie de propuneri concrete privind rezolvarea situației blocurilor operatorii necesare stomatologiei pediatrice, extinderea serviciilor decontate de CNAS pentru copii, inclusiv pentru cei cu patologii complexe, programe de prevenție și profilaxie bazate pe rezultatele primului Studiu Național privind Starea de Sănătate Orală a Românilor, realizat de CMSR. Cerințele comunității noastre au rămas fără răspuns.

Consiliul Național al CMSR solicită Ministerului Sănătății implementarea unei Strategii Naționale pentru Sănătatea Orală, din care să nu mai lipsească reprezentanții comunității noastre profesionale. Obiectivul principal trebuie să fie creșterea accesului pacienților la servicii stomatologice moderne, sigure și de calitate.

CMSR rămâne pe deplin deschis dialogului și colaborării cu toate instituțiile responsabile, angajat să contribuie la transformarea sistemului  de sănătate într-unul mai sigur, mai modern și mai echitabil pentru toți pacienții.

Tags:
Citește și...
Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope – esențial, dar nu suficient
Eveniment
Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope – esențial, dar nu suficient
Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
Eveniment
Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
Eveniment
Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral
Eveniment
CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral
Nicușor Dan a promulgat o lege privind retururile produselor. Ce drepturi și obligații au consumatorii
Eveniment
Nicușor Dan a promulgat o lege privind retururile produselor. Ce drepturi și obligații au consumatorii
Ce se întâmplă cu pensiile românilor în luna decembrie. Anunțul important făcut de Casa de Pensii
Eveniment
Ce se întâmplă cu pensiile românilor în luna decembrie. Anunțul important făcut de Casa de Pensii
Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
Eveniment
Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
Humane World for Animals susține reformele care recunosc animalele ca ființe simțitoare
Eveniment
Humane World for Animals susține reformele care recunosc animalele ca ființe simțitoare
Newsweek/ Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Eveniment
Newsweek/ Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Cea mai scăzută rată a riscului de sărăcie din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Bucureşti-Ilfov
Eveniment
Cea mai scăzută rată a riscului de sărăcie din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Bucureşti-Ilfov
Catalin Drula
Ultima oră
19:38 - Cum trebuie să îți pregătești mașina pentru iarnă? Schimbul de anvelope – esențial, dar nu suficient
19:21 - Aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente românești. Ancheta Parchetului, declanșată la inițiativa lui Ciprian Ciucu: „Se pare că există o rețea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa!”
19:19 - Planul lui Drulă ca tinerii din București să aibă locuințe: Scoatem pilăraia de partid din apartamentele gestionate de Administrația Fondului Imobiliar (VIDEO)
18:43 - Revoluție pentru șoferii din UE: permis digital, reguli mai dure pentru începători și sancțiuni transfrontaliere
18:42 - Adina Buzatu, dezvăluiri despre cel mai mare regret al său: „Dacă aș fi descoperit un alt fel de aparat înainte…”
18:39 - Mr Bit a dat startul campaniei festive Lucky Holidays
18:38 - Soluțiile lui Cătălin Drulă la problema transportului din Capitală: Fuziunea STB – Metrorex, sincronizarea sistemelor de trafic și linii rapide de tramvai (VIDEO)
18:35 - A fost stabilită ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile pentru Primăria București 2025. Cine va fi pe prima poziție
18:20 - Rețeta ideală pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară cartofii țărănești cu ceapă
18:18 - CCIR și Camera de Comerț a Republicii Moldova își consolidează parteneriatul economic bilateral