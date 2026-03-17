Acasa » Eveniment » Scene de groază în Capitală! Trei minori loviți în plin de o mașină scăpată de sub control

Scene de groază în Capitală! Trei minori loviți în plin de o mașină scăpată de sub control

Ana Beatrice
17 mart. 2026, 14:08
Scene de groază în Capitală! Trei minori loviți în plin de o mașină scăpată de sub control
Sursă Foto: Captură Video - stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat, de fapt, în accidentul din Capitală
  2. Cum au scăpat adolescenții loviți în urma accidentului

Impact violent în București! Trei tineri de 17 ani au fost loviți de o mașină proiectată în urma unui accident. Aceștia așteptau să traverseze strada, lângă un refugiu de tramvai.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în accidentul din Capitală

Scene dramatice au avut loc luni, la prânz, în Sectorul 5 al Capitalei, la intersecția dintre Șoseaua Viilor și strada Constantin Istrati. Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Strada, care are doar două benzi de circulație, a devenit rapid locul unui impact puternic.

Șoferul uneia dintre mașinile implicate a încercat să schimbe banda către stânga. Manevra nu a reușit, iar coliziunea a fost inevitabilă. În urma impactului, autoturismul a lovit alte două mașini, provocând un efect în lanț. Una dintre acestea, aflată pe banda din dreapta și pregătită să oprească la semafor, a fost proiectată violent în gardul de protecție al unui refugiu de tramvai.

Cum au scăpat adolescenții loviți în urma accidentului

Trei adolescenți de 17 ani, două fete și un băiat, se aflau în apropierea trecerii de pietoni și așteptau să traverseze strada. Nu au mai apucat din cauza impactului produs în zonă. Au fost loviți de o mașină proiectată în urma accidentului. Impactul i-a surprins fără posibilitatea de a se feri. Din fericire, rănile suferite au fost ușoare.

Cei trei au fost transportați la Spitalul de Copii „Marie Curie” pentru investigații și îngrijiri. Medicii au stabilit că nu este necesară internarea și i-au externat. Între timp, șoferii implicați au fost testați pentru consum de alcool, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal in rem pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele accidentului, notează stirileprotv.ro.

