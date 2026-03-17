Impact violent în București! Trei de 17 ani au fost loviți de o mașină proiectată în urma unui accident. Aceștia așteptau să traverseze strada, lângă un refugiu de tramvai.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în accidentul din Capitală

Scene dramatice au avut loc luni, la prânz, în , la intersecția dintre Șoseaua Viilor și strada Constantin Istrati. Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Strada, care are doar două benzi de circulație, a devenit rapid locul unui impact puternic.

Șoferul uneia dintre mașinile implicate a încercat să schimbe banda către stânga. Manevra nu a reușit, iar coliziunea a fost inevitabilă. În urma impactului, autoturismul a lovit alte două mașini, provocând un efect în lanț. Una dintre acestea, aflată pe banda din dreapta și pregătită să oprească la semafor, a fost proiectată violent în gardul de protecție al unui refugiu de tramvai.