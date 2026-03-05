B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incident șocant în Sectorul 5: Momentul în care o șoferiță nervoasă a călcat cu mașina un polițist local. Cum a început scandalul (VIDEO)

Incident șocant în Sectorul 5: Momentul în care o șoferiță nervoasă a călcat cu mașina un polițist local. Cum a început scandalul (VIDEO)

Ana Maria
05 mart. 2026, 15:14
Incident șocant în Sectorul 5: Momentul în care o șoferiță nervoasă a călcat cu mașina un polițist local. Cum a început scandalul (VIDEO)
Sursa foto: Captura video imagini B1 TV
Cuprins
  1. Incident grav în București! Cum a început conflictul de la Evidența Populației Sector 5
  2. Incident grav în București! Cum a ajuns polițistul local să fie lovit cu mașina
  3. Ce s-a întâmplat după impact
  4. Ce măsuri au luat procurorii în acest caz
  5. Este cercetat și polițistul local?

Incident grav în București! Un scandal de proporții a avut loc la o adresă din Sectorul 5 al Capitalei, unde funcționează serviciul de evidență a populației. O femeie ar fi intrat într-un conflict cu un polițist local, iar incidentul ar fi degenerat până la momentul în care agentul a fost lovit cu mașina.

Potrivit informațiilor B1 TV, conflictul ar fi izbucnit după ce femeia a intrat în instituție pe o ușă destinată exclusiv personalului.

Incident grav în București! Cum a început conflictul de la Evidența Populației Sector 5

Totul ar fi pornit după ce femeia ar fi intrat în clădire pe o ușă pe unde nu era permis accesul publicului. Potrivit informațiilor B1 TV, polițistul local ar fi avertizat-o că nu a procedat corect, moment în care între cei doi ar fi izbucnit un conflict.

Agentul ar fi mers, ulterior, spre mașina femeii pentru a lua măsuri legale, însă situația ar fi degenerat.

Incident grav în București! Cum a ajuns polițistul local să fie lovit cu mașina

Conform informațiilor transmise de autorități, femeia ar fi acroșat polițistul în timp ce efectua manevre cu autoturismul.

„La data de 4 martie 2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a dispus cercetarea unei femei, în vârstă de 58 de ani, sub măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.
În fapt, la data de 4 martie 2026, polițiști din cadrul Secției 18 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 5, unde funcționează Evidența Populației – Sector 5, ar fi avut loc un conflict între o femeie și un agent de poliție locală.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au identificat persoanele implicate în eveniment: o femeie, în vârstă de 58 de ani, și un bărbat, în vârstă de 50 de ani, agent de poliție locală, în cadrul Poliției Locale Sector 5.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în jurul orei 10.00, pe fondul unui conflict spontan cu agentul de poliție locală, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, femeia ar fi acroșat cu autoturismul bărbatul, la nivelul abdomenului, în timpul efectuării manevrei de mers înapoi.”, a transmis Poliția Capitalei.

Ce s-a întâmplat după impact

Incidentul ar fi continuat, iar polițistul ar fi fost prins de autoturism în timp ce încerca să oprească vehiculul.

„Ulterior, când polițistul local s-ar fi poziționat în fața autoturismului, femeia ar fi pus în mișcare autovehiculul, iar în urma efectuării unui viraj i-ar fi prins unul dintre membrele inferioare, punându-l în imposibilitatea de a-l elibera.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat îngrijiri bărbatului, acesta fiind transportat la o unitate spitalicească, pentru investigații suplimentare.”, a mai menționat Poliția Capitalei.

Ce măsuri au luat procurorii în acest caz

După incident, femeia a fost prezentată procurorului, care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.

„Ulterior, femeia a fost prezentată procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.

Față de aceasta a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.”, au mai precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

Este cercetat și polițistul local?

În urma conflictului, femeia ar fi reclamat comportamentul agentului de poliție locală, iar autoritățile verifică și această variantă.

În contextul conflictului, femeia ar fi afirmat că agentul de poliție locală ar fi avut un comportament necorespunzător față de aceasta, fiind efectuate astfel verificări, într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 18„, a mai adăugat Poliția Capitalei.

Tags:
Citește și...
Explicațiile MAE, după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul care o ducea spre avionul de repatriere. Ce a anunțat
Eveniment
Explicațiile MAE, după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul care o ducea spre avionul de repatriere. Ce a anunțat
Schimbare majoră pentru elevi. Categoria care ar putea fi admisă la liceu fără Evaluarea Națională
Eveniment
Schimbare majoră pentru elevi. Categoria care ar putea fi admisă la liceu fără Evaluarea Națională
Newsweek: Strigător la cer, Popescu Piedone primește 80.000 de euro daune morale în cazul Colectiv
Eveniment
Newsweek: Strigător la cer, Popescu Piedone primește 80.000 de euro daune morale în cazul Colectiv
Coloane militare cu blindate COBRA II vor circula în următoarele zile prin țară. Anunțul Ministerului Apărării
Eveniment
Coloane militare cu blindate COBRA II vor circula în următoarele zile prin țară. Anunțul Ministerului Apărării
Astenia de primăvară dă peste cap organismul. De ce apare starea de epuizare care afectează persoanele trecute de 20 de ani
Eveniment
Astenia de primăvară dă peste cap organismul. De ce apare starea de epuizare care afectează persoanele trecute de 20 de ani
Ministerul Sănătății introduce 33 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite
Eveniment
Ministerul Sănătății introduce 33 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite
Un român a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei
Eveniment
Un român a fost condamnat în Rusia la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei
Atenție la această nouă escrocherie! Un site Google fals fură datele personale și banii utilizatorilor
Eveniment
Atenție la această nouă escrocherie! Un site Google fals fură datele personale și banii utilizatorilor
Fiica lui Victor Ponta nu a fost lăsată să urce în avionul spre România. Acuzații la adresa ministrului de Externe: „Este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos”
Eveniment
Fiica lui Victor Ponta nu a fost lăsată să urce în avionul spre România. Acuzații la adresa ministrului de Externe: „Este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos”
Cum îți poți reduce cheltuielile la alimente cu o metodă simplă? Iată ce spun internauții
Eveniment
Cum îți poți reduce cheltuielile la alimente cu o metodă simplă? Iată ce spun internauții
Ultima oră
16:05 - Explicațiile MAE, după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul care o ducea spre avionul de repatriere. Ce a anunțat
16:03 - Schimbare majoră pentru elevi. Categoria care ar putea fi admisă la liceu fără Evaluarea Națională
15:42 - Newsweek: Strigător la cer, Popescu Piedone primește 80.000 de euro daune morale în cazul Colectiv
15:39 - Coloane militare cu blindate COBRA II vor circula în următoarele zile prin țară. Anunțul Ministerului Apărării
15:26 - Astenia de primăvară dă peste cap organismul. De ce apare starea de epuizare care afectează persoanele trecute de 20 de ani
15:02 - Prețurile gazelor nu se vor schimba de la 1 aprilie. Guvernul a adoptat ordonanța care plafonează prețul. Anunțul lui Ilie Bolojan (VIDEO)
14:54 - Ministerul Sănătății introduce 33 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite
14:42 - PSD anunță boicotarea ședinței CGMB. Daniel Băluță acuză „înăbușirea democrației” și atacă administrația Capitalei
14:23 - Nicușor Dan a decis că nu e cazul să convoace CSAT pentru a discuta despre scutul nuclear european propus de Franța. Se depărtează Nicușor Dan de Macron (VIDEO)
14:21 - Președintele Poloniei a anunțat ce a discutat cu Nicușor Dan: „Mulți invitați au văzut steagul României”