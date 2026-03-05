Incident grav în București! Un scandal de proporții a avut loc la o adresă din Sectorul 5 al Capitalei, unde funcționează serviciul de evidență a populației. O femeie ar fi intrat într-un conflict cu un polițist local, iar incidentul ar fi degenerat până la momentul în care agentul a fost lovit cu mașina.

Potrivit informațiilor B1 TV, conflictul ar fi izbucnit după ce femeia a intrat în instituție pe o ușă destinată exclusiv personalului.

Incident grav în București! Cum a început conflictul de la Evidența Populației Sector 5

Totul ar fi pornit după ce femeia ar fi intrat în clădire pe o ușă pe unde nu era permis accesul publicului. Potrivit informațiilor B1 TV, polițistul local ar fi avertizat-o că nu a procedat corect, moment în care între cei doi ar fi izbucnit un conflict.

Agentul ar fi mers, ulterior, spre mașina femeii pentru a lua măsuri legale, însă situația ar fi degenerat.

Incident grav în București! Cum a ajuns polițistul local să fie lovit cu mașina

Conform informațiilor transmise de autorități, femeia ar fi acroșat polițistul în timp ce efectua manevre cu autoturismul.

„La data de 4 martie 2026, a dispus cercetarea unei femei, în vârstă de 58 de ani, sub măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de .

În fapt, la data de 4 martie 2026, polițiști din cadrul Secției 18 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 5, unde funcționează Evidența Populației – Sector 5, ar fi avut loc un conflict între o femeie și un agent de poliție locală.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au identificat persoanele implicate în eveniment: o femeie, în vârstă de 58 de ani, și un bărbat, în vârstă de 50 de ani, agent de poliție locală, în cadrul Poliției Locale Sector 5.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în jurul orei 10.00, pe fondul unui conflict spontan cu agentul de poliție locală, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, femeia ar fi acroșat cu autoturismul bărbatul, la nivelul abdomenului, în timpul efectuării manevrei de mers înapoi.”, a transmis Poliția Capitalei.

Ce s-a întâmplat după impact

Incidentul ar fi continuat, iar polițistul ar fi fost prins de autoturism în timp ce încerca să oprească vehiculul.

„Ulterior, când polițistul local s-ar fi poziționat în fața autoturismului, femeia ar fi pus în mișcare autovehiculul, iar în urma efectuării unui viraj i-ar fi prins unul dintre membrele inferioare, punându-l în imposibilitatea de a-l elibera.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat îngrijiri bărbatului, acesta fiind transportat la o unitate spitalicească, pentru investigații suplimentare.”, a mai menționat Poliția Capitalei.

Ce măsuri au luat procurorii în acest caz

După incident, femeia a fost prezentată procurorului, care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.

„Ulterior, femeia a fost prezentată procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.

Față de aceasta a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.”, au mai precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

Este cercetat și polițistul local?

În urma conflictului, femeia ar fi reclamat comportamentul agentului de poliție locală, iar autoritățile verifică și această variantă.

„În contextul conflictului, femeia ar fi afirmat că agentul de poliție locală ar fi avut un comportament necorespunzător față de aceasta, fiind efectuate astfel verificări, într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 18„, a mai adăugat Poliția Capitalei.