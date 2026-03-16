Semnal de alarmă pe piața muncii! Aproape 30% dintre tineri sunt fără job, iar rata șomajului a ajuns la 6,3%

Ana Beatrice
16 mart. 2026, 11:39
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Există diferențe între femei și bărbați sau între mediul rural și urban
  2. Cum arată rata de ocupare și cine întâmpină cele mai mari dificultăți pe piața muncii

Piața muncii din România a încheiat anul 2025 cu peste 8,1 milioane de persoane active. Nu toți au reușit însă să își găsească un loc de muncă. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în ultimul trimestru al anului 7,651 milioane de români erau angajați.

În același timp, 513.900 de persoane se aflau în șomaj. Rata șomajului a ajuns astfel la 6,3%, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul anterior. Cea mai afectată categorie rămâne cea a tinerilor. În rândul acestora, aproape trei din zece nu au un loc de muncă, rata șomajului apropiindu-se de 30%.

Există diferențe între femei și bărbați sau între mediul rural și urban

Datele arată că rata șomajului a fost identică pentru femei și bărbați, ambele categorii înregistrând un nivel de 6,3%. Diferențele devin însă mult mai vizibile atunci când analizăm mediul de rezidență. În mediul rural, șomajul a fost considerabil mai ridicat, ajungând la 10,5%.

În schimb, în mediul urban, rata șomajului s-a situat la doar 2,9%. Astfel, între cele două medii apare un decalaj semnificativ de 7,6 puncte procentuale. Această diferență evidențiază accesul mult mai limitat la locuri de muncă pentru persoanele din zonele rurale.

Cum arată rata de ocupare și cine întâmpină cele mai mari dificultăți pe piața muncii

În ultimul trimestru din 2025, rata de ocupare a persoanelor cu vârste între 20 și 64 de ani a fost de 68,5%. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, nivelul este mai scăzut decât cel din trimestrul anterior. Pentru populația în vârstă de muncă, între 15 și 64 de ani, rata de ocupare a ajuns la 62,6%. Aceasta reprezintă o scădere de 0,8 puncte procentuale față de trimestrul III.

Statisticile evidențiază și diferențe clare între bărbați și femei. Aproximativ 71,1% dintre bărbați aveau un loc de muncă. În schimb, rata de ocupare în rândul femeilor a fost de 53,9%.

Discrepanțe apar și în funcție de mediul de rezidență. În mediul urban, rata de ocupare a fost de 70%, în timp ce în mediul rural a ajuns la 54,7%. Cea mai vulnerabilă categorie rămâne însă cea a tinerilor. În rândul persoanelor cu vârste între 15 și 24 de ani, rata șomajului a ajuns la 29,4%, iar doar 16,7% dintre tineri aveau un loc de muncă.

