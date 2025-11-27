B1 Inregistrari!
Scumpirile din supermarketuri îi împing pe români să treacă granița. Cât costă produsele în Bulgaria și cât rămâne în buzunar

Ana Beatrice
27 nov. 2025, 22:09
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Merită drumul până în Bulgaria pentru cumpărături mai ieftine
  2. De ce aleg tot mai mulți români să treacă granița doar pentru țigări

În supermarketurile din România, prețurile cresc într-un ritm alert. De la o săptămână la alta, oamenii sunt luați prin surprindere de scumpiri. În acest context, tot mai mulți români caută soluții mai accesibile peste graniță. Nu o fac din plăcere, ci din nevoia de a găsi prețuri suportabile, care să nu le golească buzunarele.

Merită drumul până în Bulgaria pentru cumpărături mai ieftine

Românii nu mai trec granița spre Bulgaria pentru plajă sau distracție, ci pentru cumpărături. În special orașul Ruse a devenit o țintă constantă pentru cei care vor să reducă serios costurile de zi cu zi. Prețurile la alimente, detergenți, alcool, tutun și chiar combustibil sunt atât de mici încât drumul merită făcut fără nicio ezitare. Pentru mulți, chiar și săptămânal.

O sticlă de apă costă doar 0,59 euro, un preț mult mai mic decât în supermarketurile din România. La capitolul băuturi apar însă cele mai mari surprize. Economia este vizibilă la apă, dar devine și mai clară la sucuri și bere. O sticlă de suc de 1,5 litri se vinde cu aproximativ 3,60 lei, aproape jumătate din cât plătesc românii în țară. Berea confirmă diferența uriașă, deoarece un pachet cu patru doze ajunge la doar 15 lei.

Pe măsură ce înaintezi printre rafturi, surprizele continuă. La sectorul de fructe și legume, prețurile sunt la fel de impresionante. O sacoșă de cartofi de 2,5 kilograme costă doar 2,04 euro, o valoare tot mai greu de întâlnit în România, chiar și în piețe. Morcovii vin cu aceeași veste bună, deoarece un kilogram ajunge la doar 1,78 euro.

De ce aleg tot mai mulți români să treacă granița doar pentru țigări

Sunt români care merg la Ruse exclusiv pentru țigări, deoarece diferența de preț ajunge la aproximativ 10 lei pentru un singur pachet. Un viciu care devine tot mai scump în România, dar mult mai accesibil peste graniță.

O femeie spune că, o dată la două săptămâni, trece Dunărea pentru a cumpăra tutun, benzină și alte necesare. Întrebată cât economisește, răspunsul ei impresionează. A făcut un calcul simplu și a ajuns la concluzia că numai la tutun economisește în jur de 1.500 de lei pe lună. Pentru mulți fumători, o astfel de diferență justifică pe deplin drumurile regulate la Ruse.

Nici carburantul nu rămâne în urmă. Nu puteau să se întoarcă în țară fără un plin, mai ales că prețurile le sunt din nou favorabile. La stația Lukoil din Ruse, benzina standard costă 2,42 leva pe litru, iar motorina 2,51 leva. Convertite în lei, valorile devin și mai convingătoare: aproximativ 6,30 lei pentru un litru de benzină și puțin peste 6,50 lei pentru motorină, potrivit observatornews.ro.

