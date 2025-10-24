Adolescenții români sunt în topul european al dependenților de , și . Și internetul a devenit o capcană pentru tineri. România e sub media europeană doar în ce privește consum de droguri. Dar un adolescent român din 16 a încercat deja un drog interzis prin lege. Canabisul e primul pas spre alte forme de dependență.

Cum stau adolescenții români în topul european al dependenților

Raportul european arată că un adolescent român din doi a încercat țigări electronice, iar unul din trei le folosește constant. Asta înseamnă un procent de 33% numai în ultima lună.

Dacă la acest capitol suntem pe locul 6 în Europa, în ce privește fumatul de țigări clasice suntem pe locul 4. Un procent de 53% dintre tinerii români au fumat în ultima lună. Fetele fumează mai mult ca băieții, arată raportul citat de .

În schimb, la jocurile de noroc băieții sunt de peste două ori mai predispuși spre o astfel de dependență. Un adolescent din patru a încercat jocuri de noroc în ultimul an, România fiind din nou peste media europeană.

Mai mult, în timp ce consumul de alcool e pe trend descendent în Europa, la noi tinerii beau mai mult. 8 din 10 tineri români au consumat alcool, adică peste 80%, media europeană fiind de 73%. Îngrijorător e și faptul că mulți tineri încep să bea înainte de 16 ani.

Ce capcane prezintă internetul pentru adolescenții români

Cât despre internet, acesta a devenit un refugiu pentru mulți tineri.

Studiul european arată că adolescenții români petrec prea mult timp pe social media.

Fetele sunt mai predispuse la navigat excesiv pe rețelele sociale. În schimb, băieții sunt de două ori mai predispuși la gaming excesiv.