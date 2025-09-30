Dragoș Pătraru a analizat pateul din supermarketuri într-un episod al emisiunii „ ”. Jurnalistul a verificat cinci tipuri de produse și a descoperit discrepanțe majore între mesajele de marketing afișate pe ambalaj și realitatea ingredientelor trecute pe eticheta din spate. Concluziile sale nu sunt deloc încurajatoare pentru marii producători și pentru consumatori.

Ce a descoperit Dragoș Pătraru când a analizat pateul Scandia Sibiu

Primul produs verificat a fost pateul Scandia Sibiu. Deși eticheta din față promite „fără aditivi, fără E-uri, , doar ficat de porc”, realitatea arată altfel. Ingredientele includ doar 24% ficat de porc, completate de slănină, șorici, proteină vegetală din soia, zahăr și amidon din porumb. Valoarea nutrițională indică peste 20 de grame de grăsimi la o cutie de 120 grame. „Nu vă mai luați niciodată după ce scrie pe fața produsului”, a avertizat jurnalistul.

Cum arată lista de ingrediente la pateul Antrefrig și Mandy

a analizat pateul Antrefrig și a remarcat că acesta conține 30% ficat de porc, dar și apă, slănină, făină de grâu, proteină animală și lapte praf degresat. Cutia are 20 g de grăsimi și 9,5 g de proteine. La pateul Mandy, Pătraru a atras atenția asupra celor 14 ingrediente, printre care zaharuri și amidon, și asupra valorilor nutriționale dezechilibrate: 15,5 g grăsimi și 7,5 g zaharuri la 120 g. „Nu mai zic că ei nici nu știu să scrie ce bagă în acest produs, deci, mi-ar fi teamă”, a ironizat jurnalistul.

De ce spune că pateurile Bucegi și Ardealul nu sunt de încredere

Analiza a continuat cu pateul vegetal Bucegi, unde lista de ingrediente este atât de complicată încât „trebuie să fi absolvit chimia” pentru a o descifra, a spus Pătraru. Cutia conține 17 g de grăsimi și 13 g proteine. În cazul pateului Ardealul, jurnalistul a remarcat 12 ingrediente și valori nutriționale ridicate în grăsimi și sare. „Nu consumi așa ceva dacă vrei să ai grijă de sănătatea ta”, a concluzionat el.

Ce spune Dragoș Pătraru după ce a analizat pateul din supermarketuri

La final, Dragoș Pătraru a subliniat că niciunul dintre cele cinci produse nu este demn de încredere. „Eu refuz să cred că ficatul este principalul ingredient. Eu sunt sigur că avem mai multă slănină decât ficat. Mai mult șorici decât ficat”, a spus jurnalistul. Mesajul său a fost clar: consumatorii trebuie să citească atent etichetele și să fie conștienți de alimentele pe care le pun pe masă. „Suntem prea grăbiți ca să vedem ce otrăvuri le dăm copiilor și apoi ne mirăm de ce ne îmbolnăvim”, a avertizat realizatorul „Starea Sănătății”.