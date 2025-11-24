B1 Inregistrari!
Românii se pregătesc pentru un Crăciun cu cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani. Feliciu Paraschiv: „Ne așteptăm la creșteri destul de importante" (VIDEO)

Românii se pregătesc pentru un Crăciun cu cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani. Feliciu Paraschiv: „Ne așteptăm la creșteri destul de importante” (VIDEO)

Ana Beatrice
24 nov. 2025, 12:05
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât de mult ne va afecta valul de scumpiri în prag de sărbători
  2. Ce spune vicepreședinte ANCMMR despre cel mai scump sezon al sărbătorilor

Românii se pregătesc pentru un Crăciun cu cele mai mari scumpiri din ultimii ani. În magazine, oamenii își calculează tot mai atent bugetele, în timp ce observă etichete majorate chiar și cu 20%.

Comercianții estimează că un coș de cumpărături care astăzi costă aproximativ 250 de lei va ajunge în curând la 280 de lei.

Cât de mult ne va afecta valul de scumpiri în prag de sărbători

Cele mai mari creșteri se vor resimți la carne, nelipsită de pe masa de sărbători. Prețul cărnii de pui va fi cu aproximativ 12% mai mare, iar carnea de curcan ar putea urca cu aproape 20%. Un kilogram care costă acum 45 de lei ar putea ajunge la aproximativ 54 de lei. Diferența depinde de politica fiecărui comerciant, dar creșterea este evidentă.

Nici băuturile nu vor scăpa de scumpiri. Prețurile la sucurile acidulate, șampanie și băuturile spirtoase vor urca cu 5% până la 15%. Cei care se pregătesc de Revelion trebuie să știe că băutura îi va costa vizibil mai mult anul acesta.

Alimentele de bază, precum ouăle și legumele, vor fi și ele mai scumpe, cu o creștere medie de aproximativ 5%. Aceeași majorare se va aplica și detergenților, care vor costa mai mult în perioada următoare.

Specialiștii avertizează că valul de scumpiri va continua să pună presiune pe bugetele familiilor, tocmai într-o perioadă în care cheltuielile sunt deja ridicate.

Ce spune vicepreședinte ANCMMR despre cel mai scump sezon al sărbătorilor

Așadar, Crăciunul și Revelionul se anunță cele mai scumpe din ultimele trei decenii. Atmosfera de sărbătoare e umbrită de prețurile tot mai mari. Mulți se tem că nu vor putea acoperi cheltuielile pentru mesele festive, care vor fi mai modeste decât în alți ani. Inflația anuală, apropiată de 10%, a împins în sus costurile pentru numeroase alimente. Unele s-au scumpit chiar și cu zeci de procente.

„Scăderea consumului continuă, din păcate. Coșul de cumpărături scade ca valoare de la 600, undeva la 550 de lei pentru o familie cu 3-4 persoane, pe o săptămână. Și coșul de cumpărături are o altă particularitate. E un pic mai gol acum. În afară de produsele pe care le-ați enumerat dumneavoastră, sunt multe altele care s-au scumpit.

Macroul, de exemplu, care se consumă cel mai mult în postul Crăciunului, a ajuns la cel mai mare preț din istorie. E undeva între 28 și 35 de lei. Mă refer la macroul congelat, cel care se consumă cel mai mult. Au crescut ouăle cu 6%, au crescut detergenții. Ne așteptăm la creșteri destul de importante, între 10 și 15%, la toate băuturile spirtoase și șampania, care, în mod tradițional, se consumă cel mai mult acum”, a declarat pentru B1 TV Feliciu Paraschiv, vicepreședinte ANCMMR.

