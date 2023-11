Se extind protestele în toată țara. Florian Bodog (PSD), despre ce se întâmplă în sistemul de sănătate din România: Cred că există și foarte multă manipulare în ceea ce privește anumite lucruri (VIDEO)

Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog, (PSD), a avut o intervenție în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, unde a comentat subiectul referitor la ce se întâmplă în sistemul de sănătate din România, dat fiind faptul că se extind protestele în toată țara ale angajaților din acest domeniu.

“Legat de chestiunile salariale, eu am atras atenția asupra faptului că în momentul în care se va rezolva această problemă cu angajații din Casa de Asigurări, că nu zic că nu este justă, vor urma Direcțiile de Sănătate Publică, pentru că și acolo sunt probleme, sunt medici care lucrează în inspecție și care lucrează pe salarii mai mici chiar decât cele de la Casa de Asigurări. Era de așteptat că se va întâmpla acest lucru.

În ceea ce privește spitalele, dați-mi voie să mă îndoiesc de afirmațiile cel puțin a unora dintre manageri și vă spun și de ce. Pentru că spitalul, în mod normal, are contractate cazuri pe fiecare lună și are la fel cum sunt contractate cazurile pe luna noiembrie, ianuarie, februarie, pe orice lună, la fel au contractate cazuri și luna decembrie. Deci cu siguranță au bani prevăzuți în buget, că nu i-au primit, faptic, asta nu-i împiedică să-și continue activitatea și să facă să semneze contracte, să-și achiziționeze medicamente și materiale sanitare în baza contractelor pe care le au. Sunt unii dintre ei care nu și-au făcut achizițiile la timp, asta este altceva. Pentru farmacii, eu am văzut o afirmație a președintelui Casei Naționale de Asigurări, care a spus că aceste creșteri salariale pentru angajații din Casele de asigurări nu vor afecta bugetul Casei. Păi, dacă nu afectează bugetul Casei, atunci care e motivul pentru care nu se fac decontările la farmacii și la spitale?

Deci sunt niște lucruri care, eu cred că ar trebui foarte atent analizate. Cred că există și foarte multă manipulare în ceea ce privește aceste lucruri, care se rostogolesc dintr-o parte în alta, însă în momentul în care președintele Casei Naționale de Asigurări, după ce se ia această decizie de a majora salariile pentru angajații Caselor de Asigurări iese și spune că nu afectează bugetul, înseamnă că are bani, înseamnă că undeva banii s-au oprit. Înseamnă că acest proces a oprit fluxul de bani spre spitale și spre farmacii. Trebuie verificată asta.”