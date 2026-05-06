Flavia Codreanu
06 mai 2026, 20:51
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cum s-a produs acest accident teribil
  2. Ce au descoperit anchetatorii despre acest caz

Un accident teribil a avut loc marți după-amiază în Germani.  O mamă de 39 de ani a murit sub privirile fiului ei de 10 ani, chiar în curtea casei lor.

Cum s-a produs acest accident teribil

Tragedia s-a petrecut în timp ce femeia și copilul făceau treabă prin grădină. La un moment dat, băiatul s-a urcat la volanul unei dubițe pentru a o muta, dar a pierdut imediat controlul vehiculului.

Mama lui a sărit rapid să îl ajute, însă a fost lovită în plin de mașină. Rănile au fost extrem de grave, iar femeia a murit pe loc, deși un vecin a încercat disperat să o resusciteze. După ce și-a lovit mama, copilul a trecut cu mașina prin poarta curții și s-a oprit într-un alt autoturism parcat pe stradă. Din fericire, cel mic nu a fost rănit fizic.

Oamenii care au văzut scenele au rămas șocați de nenorocirea care s-a abătut asupra familiei:

„Este atât de tragic. Săraca mamă, sărmanul copil…”, au spus martorii oculari, profund afectați.

Ce au descoperit anchetatorii despre acest caz

Polițiștii și procurorii din Darmstadt au început imediat o anchetă pentru a vedea ce s-a întâmplat cu exactitate. Primele verificări arată că nu ar fi fost vorba despre o defecțiune a mașinii, dar un expert va analiza dubița în detaliu pentru a fi siguri.

Autoritățile încearcă acum să pună cap la cap toate probele pentru a lămuri acest incident groaznic care a distrus o familie, scrie presa germană.

Purtătorul de cuvânt al autorităților a explicat în ce stadiu se află cercetările:

„În acest moment, nu avem indicii care să sugereze un defect tehnic al vehiculului. Totuși, un expert va verifica acest aspect”, a declarat un purtător de cuvânt al Parchetului din Darmstadt.

