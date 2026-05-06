Nicușor Dan apare aproape de fiecare dată în public cu același rucsac în spate. Președintele nu renunță la accesoriu nici măcar în timpul momentelor oficiale de protocol sau al vizitelor externe. Recent, rucsacul a atras din nou atenția în timpul deplasării sale din Armenia, iar mulți s-au întrebat cât costă, de fapt.
Sosirea delegațiilor oficiale la Erevan a atras imediat atenția publicului și a stârnit numeroase reacții. Nicușor Dan și Maia Sandu au devenit rapid subiect de discuție după apariția lor de la aeroport. Cei doi au coborât din avion purtând ghiozdane în spate, o apariție neobișnuit de relaxată pentru un eveniment diplomatic de asemenea amploare. Gestul a atras atenția încă din primele momente ale summitului și a generat numeroase comentarii în mediul online.
Evenimentul organizat la Erevan a reunit lideri europeni din mai multe țări, în cadrul celei de-a 8-a ediții a summitului Comunității Politice Europene. Reuniunea s-a desfășurat sub tema „Construind împreună viitorul: unitate și stabilitate în Europa”.
Vizita oficială de la Erevan l-a adus pe Nicușor Dan în centrul atenției. Imaginile cu președintele României au devenit rapid virale în mediul online. Cel mai comentat detaliu a fost rucsacul pe care l-a purtat permanent în spate, inclusiv în momentele oficiale de protocol.
În locul servietei diplomatice clasice, acesta a preferat un rucsac business cu un aspect modern și discret. Accesoriul face parte dintr-o gamă premium aparținând unui brand cunoscut în zona corporate.
Modelul este creat special pentru persoanele care călătoresc des și au nevoie de spațiu, confort și organizare practică. Un astfel de rucsac poate costa între 1.000 și 1.200 de lei, în funcție de modelul ales și de dotările disponibile, notează cancan.ro.