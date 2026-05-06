Cristian Tudor Popescu a lansat un nou atac dur la adresa scenei politice, într-o postare acidă publicată pe Facebook. Gazetarul dezvăluie cine este, în opinia sa, „gherlanul gușat policolor” din PNL. Totodată, jurnalistul realizează și un clasament al președinților României, explicând cine sunt cei care au făcut „cel mai mic rău” țării.

Ce spune CTP despre „căderea în gol” a României

Postarea gazetarului Cristian Tudor Popescu, intitulată „Calmul căderii în gol”, reprezintă un nou atac la adresa actualei scene politice. Jurnalistul ironizează apelurile la calm ale președintelui și avertizează asupra unui posibil dezastru economic și politic pentru România.

„• , că păstrează el echilibrul, cum l-a tot păstrat. Asta îmi creează în minte o imagine: N. Dan, care ține în mâini cu dificultate o bară de echilibru pentru acrobați pe sârmă, mult mai mare și mai grea decât el, mergând cu pași lenți și târșiți pe o linie ca pișatul boului, trasă cu creta pe asfalt.

• Moțiunea suveranistă AUR-PSD pe persoană fizică, „Să-l dăm jos pe Bolojan!”, împinge România pe niște șine la vale. Traseul arată așa:

1) O „peroadă” de instabilitate politică și prăbușire economico-financiară sub medierea iscusită a președintelui Dan.

2) Cerșit de păsuiri către UE.

3) Căderea țării în categoria Junk pentru investitorii străini. Devenim gunoiul Europei.

4) „Trecem la euro” în mod spontan, căci leul în comă mai valorează cam cât plasticul din care e făcut. Nu rămâne decât apelul la FMI. Care ne ajută, dar în schimbul unor măsuri mai dure decât cele ale lui Bolojan. Om fi în stare să le luăm?

5) Dincolo de FMI, ne mai așteaptă doar Consiliul Monetar. Adică, România își pierde suveranitatea, nu mai are controlul monedei naționale și al operațiunilor economico-financiare, fiind condusă de un board european. Iată cum suveraniștii pot duce România la dependență – o Românie paraplegică, cum ar zice G. Simion.”, a transmis .

Cum vede gazetarul jocurile de putere din PNL și scenariile lui Trump

„• și-a potolit furia epică și, așa cum anticipam, a declarat Iranul definitiv învins, distrus, terminat. Și că liderii iranieni, care, tot apud Trump, nu mai există, jinduiesc să agite steagul alb, dar îi împiedică sfiala. Între timp, din adâncul inexistenței armatei iraniene, pleacă rachete care lovesc nave în strâmtoarea Ormuz. Dar, „Nici asta nu e treaba noastră, că noi avem petrol destul, s-o rezolve cei care au nevoie”. Adică, de pildă, România lovită de șocuri la pompă. În schimb, treaba lui Trump este să atace NATO, să sfărâme UE, retrăgând masiv soldați americani din Germania, Italia, Spania. Și dacă ar trimite niscai dintre ei pe la noi, i-am primi cu urale?

• Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șobolani roșii. Dar l-a lăsat în penumbră pe gherlanul gușat, policolor, pe care îl are în PNL. Acest Predoiu nu a trecut printr-un vot popular decât o dată în lunga sa carieră politică – în calitate de candidat PNL la , în 2016, a fost eliminat din turul 1 cu un rușinos 11,18%.

În rest, s-a fost parașutat peste noapte ministru al Justiției în 2008, în guvernul Tăriceanu. Apoi, mai mereu cu proptele din afara PNL, a rezistat sub 6 premieri: Boc, Ungureanu, Orban, Ciucă, Ciolacu, Bolojan. De 3 ori, pentru câte 3 zile, a ocupat funcția de premier interimar. În guvernul Bolojan a fost vicepremier. Cum să nu vrea să fie, în fine, prim-ministru plin, susținut cu brațele deschise de PSD, chiar dacă astfel PNL ar fi pierdut aproape tot electoratul?”, a subliniat gazetarul.

Cum arată topul președinților României realizat de CTP

„• Trăim și în epoca Topurilor. Prin urmare, m-am gândit să fac și eu unul: Topul președinților postrevoluționari ai României. Criteriul: răul cel mai mic. Deci, pe locul 1 va fi președintele care a produs cel mai mic rău mai mic. Pe ultimul, cel mai mare rău mai mic. Ca să pornim evaluarea, vă propun topul sussemnatului:

1.

2. Emil Constantinescu

3. Ion Iliescu

4. Klaus Iohannis

5. Nicușor Dan”, a mai precizat CTP.