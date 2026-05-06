Un incendiu puternic izbucnit în județul Suceava a dus la pierderea unuia dintre cele mai rare animale aflate în captivitate în România. Primul ligru născut în țară, ajuns la vârsta de 11 luni și devenit deja o atracție pentru turiști, nu a mai putut fi salvat.

Cum a izbucnit incendiul care a lovit ferma „Arca lui Noe”

Focul a izbucnit în după-amiaza zilei de 6 mai, în localitatea Zaharești, și a afectat ferma „Arca lui Noe”, loc cunoscut pentru colțul său . Flăcările au cuprins rapid o cabană din lemn și mai multe spații folosite pentru depozitarea alimentelor și altor bunuri.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Suceava a transmis primele informații chiar în timpul intervenției: ”Incendiul se manifestă la o cabană din lemn și spații de depozitare (alimente și alte bunuri), cu pericol de propagare la alte construcții (corp comun). Incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare”.

Ce s-a întâmplat cu animalele din grădina zoologică

În timp ce echipele de intervenție încercau să limiteze extinderea focului, proprietarul complexului, Dorin Șoimaru, a intrat printre construcțiile afectate pentru a salva animalele.

Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, a suferit o intoxicație cu fum, însă medicii SMURD au reușit să îl stabilizeze înainte de transportul la spital. În urma intervenției pompierilor, au fost salvate mai multe animale, printre care trei porci spinoși, șapte porci vietnamezi, două lame, trei canguri și un vultur.

Din păcate, și un fazan nu au mai putut fi scoși din zona afectată de incendiu.

De ce era atât de special acest exemplar

Ligrul, rezultat din încrucișarea dintre un leu și o tigroaică, este considerat unul dintre cele mai rare animale din lume. Specialiștii estimează că la nivel global există cel mult 20 de astfel de exemplare, relatează Ziare.com.

și fusese prezentat publicului pentru prima dată pe 1 iunie, de Ziua Copilului, la parcul zoologic „Arca lui Noe”, unde devenise rapid una dintre cele mai fotografiate atracții.





