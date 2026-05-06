Crin Antonescu, fost lider PNL și fost candidat la prezidențiale din partea PNL-PSD-UDMR, a declarat că, în viziunea sa, „ambele părți” sunt vinovate de criza politică și că președintele Nicușor Dan are de rezolvat o „ecuație” în vederea formării unui nou guvern. Lui Crin Antonescu i-a atras atenția de un nou guvern pro-occidental. „Eu stau calm, foarte calm și sper că are rezolvarea acestei ecuații”, a punctat acesta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Crin Antonescu: Vinovate sunt ambele părți

„Mai 2026 – nu se mai poate trăi PNL și PSD, nu mai pot trăi împreună și, deci, legământul fondator al coaliției pro-occidentale pare azi abandonat. Pe mine nu mă interesează să discut acum cine e de vină.

Mie mi se pare că atunci când o asemenea uniune de urgență – coaliție sacră să-i spunem, cu ghilimele, desigur – pentru salvarea parcursului occidental etc. etc. s-a încheiat, atunci când ea nu mai poate fi menținută, ba e denunțată, cu voluptate aproape, vinovate sunt ambele părți.

Ce se întâmplă mai departe? Cred că e important să tragem concluzia. Fie că legământul de atunci s-a stricat, fie că atunci cineva a exagerat sau ne-a mințit, fie că astăzi a revizuit termenii. Pentru că dacă e adevărat ce aceste două partide și mulți dintre dumneavoastră, jurnaliștii, comentatorii și dintre noi cetățenii am spus atunci, înseamnă că astăzi cineva e iresponsabil și ne lasă pradă riscului ca aceste forțe ale răului (extremiste – n.r.), așa cum au fost ele, într-un sens, calificate, riscă să pătrundă în curte, să ajungă chiar la conducerea țării.

Din punctul unora de vedere, pare că Bolojan este marele rău al acestei țări. Din punctul de vedere al celorlalți, slabă Domnului copios, PSD-ul este eternul (vinovat). Eternul nostru PSD este boala de care, cum a și numit-o azi, cred, domnul Bolojan, nu ne mai putem lecui”, a declarat Crin Antonescu.

Ce va face Nicușor Dan?

„Ce își dorește domnul președinte Nicușor Dan este, să zicem așa, cu un termen matematic, o ecuație grea pentru noi toți. Probabil că domnul Nicușor Dan de profesie, ca să spun așa, oricum hipercalificat, are idee de rezolvare. Pentru că termenii ecuației sunt următorii: domnul Nicuşor Dan ne spune cu o siguranță pe care nu i-am mai văzut-o până acum și care, mă rog, pe mine, cetățean, mă reconfortează să stau calm, că ne-a spus de două ori să fim calmi. Eu stau calm, foarte calm și sper că are rezolvarea acestei ecuații.

Deci ecuația e așa. Vom avea un guvern pro-occidental în termenii vechiului narativ, deci fără AUR și neamurile sale din Parlament. Nu vom avea, nici nu se pune problema de alegere anticipate și va fi un guvern solid serios.

Mai avem, termen al ecuației, declarația convertită și într-o moțiune de cenzură trecută spectaculos, copleșitor, că nu se poate PSD cu Bolojan.

Mai avem și afirmația reiterată, reîntărită aseară a PNL-ului că niciodată în această legislatură nu va mai fi în aceeași coaliție cu PSD-ul. Avem decizia USR-ului, foarte interesantă și pentru mine surprinzătoare și ea, că niciodată cu PSD-ul.

Cum rezolvă această ecuație domnul Nicușor Dan? Este aproape un mister. Aproape că ne paște un număr de iluzionism și sunt foarte curios, la fel de curios ca dumneavoastră probabil și ca mulți, să vedem care e rezolvarea”, a mai afirmat Crin Antonescu.