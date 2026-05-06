Gică Popescu a finalizat o tranzacție majoră pe piața imobiliară. a vândut centrul comercial GP Plaza din Hunedoara către grupul britanic M Core.

Ce profit a obținut Gică Popescu din vânzare

și acționar majoritar la Farul a cedat complexul comercial la mai puțin de un an de la inaugurare. GP Plaza a fost ridicat pe terenul unor foste fabrici de încălțăminte și tricotaje, implicând o investiție inițială de peste 7 milioane de euro.

Grupul M Core a preluat afacerea pentru o sumă care se ridică la aproximativ 8 milioane de euro, Hunedoara devenind astfel al 35-lea oraș din România unde grupul britanic deține proiecte de retail.

Care sunt brandurile din complexul deținut de sportiv

Centrul comercial ocupă o suprafață construită de peste 6.000 de metri pătrați și găzduiește nume importante precum Action, Deichmann, Sportisimo sau simigeria Luca. Proiectul a fost un succes local încă de la deschiderea din noiembrie 2025, când a reușit să genereze aproximativ 150 de locuri de muncă pentru locuitorii din Hunedoara.

Suprafața totală a terenului pe care a fost dezvoltat proiectul depășește 21.000 de metri pătrați. În momentul în care a deschis acest complex, fostul fotbalist a oferit detalii despre începutul investiției.

„Sunt bucuros că am luat decizia de a investi, aici, la Hunedoara, în urma unei discuţii pe care am avut-o cu primarul municipiului, domnul Dan Bobouţanu. De fapt, dumnealui este principalul „vinovat” pentru că am decis să facem această investiţie aici”, a declarat Gică Popescu la inaugurare.

De ce a investit fostul fotbalist în județul Hunedoara

Acesta a reușit să finalizeze construcția într-un timp record, de mai puțin de șase luni de la demararea lucrărilor. Popescu s-a declarat foarte mulțumit de modul în care a fost primit în oraș pe parcursul întregii perioade de dezvoltare a afacerii.

„De fiecare dată când am ajuns la Hunedoara am fost primit cu căldură de toată lumea şi în momentul în care vezi o asemenea abordare din partea oamenilor locului (…) nu poţi decât să te bucuri. Îţi dă sentimentul că ai luat o hotărâre înţeleaptă şi faci un lucru bun investind în această zonă”, a mai spus Gică Popescu conform sursei citate.