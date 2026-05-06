Premierul demis Ilie Bolojan (PNL) a declarat că PSD s-a apucat să trântească Guvernul pentru că el chiar a început reformele, ceea ce leza direct interesele social-democraților, și pentru că aceștia sperau să găsească în PNL un om maleabil pe care să-l pună premier.

Predoiu, omul PSD în PNL?

„Este o nouă majoritate PSD-AUR. PSD a fost notificat. Ei s-au bazat pe faptul că în PNL vor găsi premieri confortabili care semnează, nu deranjează şi le permit celorlalţi să şurubărească”, a declarat Ilie Bolojan, pentru

Întrebat dacă Predoiu s-ar potrivi acestei descrieri, acesta a evitat să răspundă: „Nu arunc nume pe piață, nu vorbesc despre nimeni”.

Bolojan despre boala numită „pesedism”

Ilie Bolojan a mai afirmat că a ajuns ținta PSD deoarece reformele pe care a început să le implementeze afectau direct interesele acestui partid.

„Măsurile pe care le-am luat au provocat neajunsuri. Sunt conştient. Dar nimeni nu a vrut să-şi asume asta, d-aia PSD-ul a stat la tura a doua. În momentul în care analizezi companie cu companie, deranjul pe care l-am generat a provocat această criză. Au aruncat guvernarea în aer. Asta nu trebuie să facă un om sau un partid corect. (…)

Există un partid care oriunde e o problemă de genul ăsta vedem că are o densitate mare de oameni. Boala asta se numeşte pesedism. A planta oameni peste tot, a extrage rente. De asta a picat guvernul, în mod cert măsurile pe care le-am luat au deranjat destul de mult”, a mai declarat premierul demis.

Bolojan: Responsabilitatea totală pentru această criză este la PSD

Bolojan a acuzat apoi PSD că toată guvernarea a fost un partener incorect. De asemenea, a insistat că PSD trebuie acum să-și asume răspunderea pentru răul creat țării.

„În condiţiile în care ai un partener care nu-şi respectă înţelegerile, am avut un program de guvernare, am avut un plan, nu şi le respectă, cu care ai întâlniri, stabileşte anumite lucruri şi după masă nu le mai recunoaşte, te desfinţează în toate întâlnirile. Citind ieri moţiunea de cenzură, am crezut că cei care au scris-o n-au fost în Bucureşti, în Palatul Victoriei, au fost undeva în concediu, prin ţările calde, pentru că aşa era scrisă de parcă n-au fost la guvernare şi la toate deciziile. Oricând ai astfel de parteneri, PNL a decis că nu mai putem lucra cu astfel de oameni.

Şi atunci, în această situaţie, deşi ai notificat Partidul Social Democrat că nu face bine ce face pentru România şi că, încălcând toate înţelegerile, bătându-şi joc de partenerii tăi şi de România, indirect, pentru că n-ai soluţii pe tema asta, creezi nişte probleme foarte mari, atunci trebuie . (…)

Responsabilitatea totală pentru această criză este la Partidul Social-Democrat şi la oamenii care conduc acest partid”, a mai declarat Ilie Bolojan, pentru