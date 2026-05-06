Povestea lui Cornel Amariei este cu atât mai impresionantă cu cât inspirația a venit chiar din propria familie. Crescut de doi părinți cu deficiențe de auz, acesta a înțeles încă din copilărie provocările și dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități.

Invenția românului care oferă mai multă independență persoanelor nevăzătoare

Cornel Amariei a continuat să dezvolte ochelari inteligenți dedicați persoanelor cu deficiențe de vedere. Invenția sa îmbină tehnologia avansată cu nevoile reale ale oamenilor, pentru a le face viața mai ușoară și mai sigură. Dispozitivul îi ajută pe utilizatori să înțeleagă mai ușor ceea ce se află în jurul lor, să se orienteze mai bine și să se deplaseze cu mai multă siguranță în viața de zi cu zi.

Drumul său, de la un tânăr pasionat de din România la un inovator apreciat internațional, este cu adevărat impresionant. Povestea sa demonstrează că ambiția, munca și empatia pot schimba vieți și pot avea un impact real în lume.

„Această realizare evidențiază prezența tot mai mare a României în inovație cu scop, unde tehnologia nu este doar avansată, ci și profund umană.”, a mai precizat Romanian Embassy to US.