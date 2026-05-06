Creșterea prețurilor de pe putea transforma acest sezon într-o oportunitate importantă pentru România. Era momentul perfect pentru a atrage mai mulți turiști, în special români, către stațiunile noastre.

Numai că, în prag de sezon, litoralul românesc este încă blocat în neclarități. Ultimele licitații pentru sectoarele de plajă s-au încheiat abia pe 4 mai, iar administratorii spun că nu știu nici acum ce presupun concret „pregătirile” cerute de autorități.

Sezon cu scandal pe litoral

Utilajele au intrat deja pe plajele din și Năvodari. Administratorii încearcă acum să recupereze timpul pierdut înaintea deschiderii sezonului estival. La prima vedere, litoralul pare să intre în ritmul obișnuit al verii. În realitate însă, operatorii de plaje spun că se confruntă din nou cu blocaje administrative și reguli schimbate din mers.

La finalul sezonului trecut, toate beachbarurile din Năvodari au fost demolate după ce autoritățile au descoperit mai multe nereguli. Acum, administratorii sunt nevoiți să reia aproape tot procesul de la zero. Pentru a putea deschide legal înainte de sezon, aceștia trebuie să obțină din nou toate avizele și autorizațiile necesare.

Reprezentanții din turism acuză lipsa de sprijin din partea autorităților și spun că sezonul putea începe în condiții mult mai bune. „Pregătirile ar fi putut să meargă foarte bine dacă am fi avut sprijinul autorităţilor centrale şi locale, care credem că se află într-o poziţie de sabotaj faţă de ”, a spus preşedinte FTPR pentru Observator News.

Frustrarea vine și din faptul că, spun operatorii, instabilitatea politică și schimbările repetate din administrație afectează constant planurile de dezvoltare. „E ca şi cum am lua-o de la început în fiecare an, nu putem să facem o proiecţie pentru că în fiecare an se întâmplă ceva special, se mai schimbă Guvernul, se mai schimbă conducerea”, a explicat un fost manager plajă.

Controale dure și reguli stricte înainte de deschiderea plajelor

Pregătirile pentru deschiderea sezonului estival sunt încă departe de final pe litoralul românesc. Deși au fost atribuite 102 sectoare de plajă, o parte dintre acestea nu au fost încă predate administratorilor care au câștigat licitațiile. În plus, în zonele unde s-au făcut lucrări de înnisipare, procedurile nici măcar nu au ajuns în etapa licitațiilor. În timp ce operatorii încearcă să recupereze timpul pierdut, autoritățile anunță controale severe și avertizează că orice amenajare făcută fără autorizație poate duce la dosar penal.

Cei care montează umbrele, șezlonguri sau construiesc terase fără acte riscă sancțiuni dure. „Ne vom uita să fie construite terase în limitele legale şi să fie respectate prevederile legale. Ne uităm foarte atent şi la cei care nu respectă legislaţia şi îşi construiesc, de exemplu, terase ilegale”, a declarat .

De cealaltă parte, operatorii cer o perioadă de compromis care să le permită să funcționeze până la finalizarea tuturor procedurilor. Chiar și așa, regulile impuse pentru administrarea plajelor rămân stricte. Administratorii trebuie să delimiteze zonele cu umbrele de cele destinate turiștilor care stau fără șezlong, să asigure dușuri, toalete ecologice, puncte de prim ajutor și salvamari autorizați. În plus, plajele trebuie să aibă inclusiv sectoare separate pentru .