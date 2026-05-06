Adio cozi la Giurgiu, plata taxei intră online. Când vor putea șoferii folosi benzile rapide

Iulia Petcu
06 mai 2026, 21:35
Foto: politiadefrontiera.ro
Una dintre cele mai aglomerate porți rutiere dintre România și Bulgaria intră într-o nouă etapă, odată cu digitalizarea taxei de traversare. Ministerul Transporturilor anunță un sistem electronic care promite să reducă timpul petrecut la cozi, mai ales înaintea sezonului de vacanțe.

Ce schimbare apare pentru șoferii care traversează podul Giurgiu-Ruse

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat public introducerea plății electronice pentru taxa de pod de la Podul Giurgiu-Ruse, una dintre cele mai folosite conexiuni rutiere către sudul Europei.

Oficialul a precizat că documentul necesar implementării a fost deja publicat. „Am publicat ordinul ministrului Transporturilor prin care introducem plata electronică a taxei de pod la Giurgiu – Ruse. Este un pas important pentru fluidizarea traficului”, a transmis Horațiu Cosma într-o postare pe Facebook, potrivit Adevărul.

Cum funcționează noul sistem eTarifGiurgiuPod

Noul sistem, denumit eTarifGiurgiuPod, va permite achitarea taxei direct online, înainte ca șoferii să ajungă la frontieră. Cei care efectuează plata cu minimum trei minute înainte de traversare vor putea folosi benzi speciale dedicate traficului rapid.

În aceste culoare, accesul se va face automat, fără opriri suplimentare la ghișeu sau la punctele clasice de încasare. Bariera se va ridica automat după verificarea electronică a plății.

Oficialii transmit că valorile actuale ale taxelor și toate categoriile de scutiri rămân identice, fără modificări pentru această etapă.

Când ar putea dispărea cozile de la frontieră

Ministerul Transporturilor anunță și o veste suplimentară pentru șoferii care merg spre litoralul bulgăresc sau spre Grecia. Din luna iunie ar urma să fie finalizate și lucrările de reparații de pe partea bulgărească a podului.

„Drumul spre Bulgaria și Grecia va fi mult mai rapid, fără cozile cu care ne-am obișnuit în ultimii ani la Giurgiu, a afirmat secretarul de stat.

