Un focar de hantavirus apărut pe o navă de croazieră de lux din Oceanul Atlantic a atras atenția autorităților sanitare europene, însă specialiștii spun că riscul pentru populație rămâne redus. Institutul Național de Sănătate Publică a făcut precizări clare privind situația și evoluția cazurilor înregistrate în România.

Ce spune INSP despre riscul din Europa

(INSP) a transmis că situația actuală nu indică un pericol major pentru populația generală, în ciuda focarului raportat la bordul navei de croazieră. Autoritățile sanitare subliniază că măsurile de control aplicate pe vas limitează semnificativ răspândirea infecției.

„În prezent, riscul pentru populaţia generală din Europa din cauza acestui focar este considerat foarte scăzut, având în vedere că la bord se implementează măsuri adecvate de prevenire şi control al infecţiilor şi că hantavirusurile nu se transmit de la om la om”, a precizat INSP.

Cum se transmite hantavirusul

Specialiștii explică faptul că infecția este o zoonoză, adică o boală transmisă de la animale la oameni, în special prin contactul cu rozătoare infectate. Modul de contaminare poate varia, dar implică de regulă expunerea indirectă la excrețiile acestora.

„Infecţia cu este o zoonoză (boală care se transmite de la animale la oameni) transmisă în principal prin expunerea la excreţiile rozătoarelor infectate. Omul se poate contamina prin inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivală şi prin leziuni ale pielii sau muşcătura de rozătoare”, arată specialiștii.

Care este situația în România

În România, supravegherea bolii este realizată printr-un sistem coordonat de INSP, activ în mai multe județe din estul țării. Datele oficiale arată că infecția este rară, dar monitorizată constant.

„În perioada 2023-2026, în România s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu (4 în anul 2023, 3 în anul 2024, 7 în anul 2025 şi un caz, în acest an, până în prezent)”.

Un caz suspect este definit prin simptome precum febră acută asociată cu afectare renală sau manifestări hemoragice, în context epidemiologic relevant, iar confirmarea se face strict prin analize de laborator.

Cum poate fi prevenită infecția

Autoritățile sanitare atrag atenția că prevenția rămâne esențială în limitarea riscului de infectare. Evitarea contactului cu rozătoarele și controlul prezenței acestora în spațiile locuite sunt considerate măsuri de bază.

„Eliminarea sau minimizarea contactului cu rozătoarele este cea mai bună modalitate de a preveni infecţia”, a transmis INSP, potrivit Digi24.