B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » 15 cazuri de hantavirus în România din 2023 până în prezent. Ce spune INSP despre riscul real pentru populație

15 cazuri de hantavirus în România din 2023 până în prezent. Ce spune INSP despre riscul real pentru populație

Iulia Petcu
06 mai 2026, 21:01
15 cazuri de hantavirus în România din 2023 până în prezent. Ce spune INSP despre riscul real pentru populație
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce spune INSP despre riscul din Europa
  2. Cum se transmite hantavirusul
  3. Care este situația în România
  4. Cum poate fi prevenită infecția

Un focar de hantavirus apărut pe o navă de croazieră de lux din Oceanul Atlantic a atras atenția autorităților sanitare europene, însă specialiștii spun că riscul pentru populație rămâne redus. Institutul Național de Sănătate Publică a făcut precizări clare privind situația și evoluția cazurilor înregistrate în România.

Ce spune INSP despre riscul din Europa

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a transmis că situația actuală nu indică un pericol major pentru populația generală, în ciuda focarului raportat la bordul navei de croazieră. Autoritățile sanitare subliniază că măsurile de control aplicate pe vas limitează semnificativ răspândirea infecției.

„În prezent, riscul pentru populaţia generală din Europa din cauza acestui focar este considerat foarte scăzut, având în vedere că la bord se implementează măsuri adecvate de prevenire şi control al infecţiilor şi că hantavirusurile nu se transmit de la om la om”, a precizat INSP.

Cum se transmite hantavirusul

Specialiștii explică faptul că infecția este o zoonoză, adică o boală transmisă de la animale la oameni, în special prin contactul cu rozătoare infectate. Modul de contaminare poate varia, dar implică de regulă expunerea indirectă la excrețiile acestora.

„Infecţia cu hantavirus este o zoonoză (boală care se transmite de la animale la oameni) transmisă în principal prin expunerea la excreţiile rozătoarelor infectate. Omul se poate contamina prin inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivală şi prin leziuni ale pielii sau muşcătura de rozătoare”, arată specialiștii.

Care este situația în România

În România, supravegherea bolii este realizată printr-un sistem coordonat de INSP, activ în mai multe județe din estul țării. Datele oficiale arată că infecția este rară, dar monitorizată constant.

„În perioada 2023-2026, în România s-au înregistrat 15 cazuri de infecţie cu hantavirus (4 în anul 2023, 3 în anul 2024, 7 în anul 2025 şi un caz, în acest an, până în prezent)”.

Un caz suspect este definit prin simptome precum febră acută asociată cu afectare renală sau manifestări hemoragice, în context epidemiologic relevant, iar confirmarea se face strict prin analize de laborator.

Cum poate fi prevenită infecția

Autoritățile sanitare atrag atenția că prevenția rămâne esențială în limitarea riscului de infectare. Evitarea contactului cu rozătoarele și controlul prezenței acestora în spațiile locuite sunt considerate măsuri de bază.

„Eliminarea sau minimizarea contactului cu rozătoarele este cea mai bună modalitate de a preveni infecţia”, a transmis INSP, potrivit Digi24.

Tags:
Citește și...
Invenția unui român pentru persoanele nevăzătoare l-a propulsat în topul celor mai buni 10 tineri inovatori ai lumii
Eveniment
Invenția unui român pentru persoanele nevăzătoare l-a propulsat în topul celor mai buni 10 tineri inovatori ai lumii
Fructele copilăriei au ajuns un lux. Corcoduşele şi caisele verzi se vând la preţuri uriaşe în pieţe: „Acum sunt delicatese”
Eveniment
Fructele copilăriei au ajuns un lux. Corcoduşele şi caisele verzi se vând la preţuri uriaşe în pieţe: „Acum sunt delicatese”
Rucsacul lui Nicușor Dan a devenit viral după apariția de la summitul din Armenia. Cât costă accesoriul purtat inclusiv la evenimentele oficiale
Eveniment
Rucsacul lui Nicușor Dan a devenit viral după apariția de la summitul din Armenia. Cât costă accesoriul purtat inclusiv la evenimentele oficiale
Litoralul românesc se pregătește de sezon în plin haos administrativ. Operatorii de plaje acuză blocaje și lipsă de sprijin: „În fiecare an se întâmplă ceva special”
Eveniment
Litoralul românesc se pregătește de sezon în plin haos administrativ. Operatorii de plaje acuză blocaje și lipsă de sprijin: „În fiecare an se întâmplă ceva special”
Tragedie la grădina zoologică din Suceava, primul ligru din România nu a supraviețuit. Cum au luptat salvatorii cu flăcările
Eveniment
Tragedie la grădina zoologică din Suceava, primul ligru din România nu a supraviețuit. Cum au luptat salvatorii cu flăcările
Noi reguli în maternități și drepturi extinse pentru femeile însărcinate. Ce urmărește noul proiect de lege depus în Parlament
Eveniment
Noi reguli în maternități și drepturi extinse pentru femeile însărcinate. Ce urmărește noul proiect de lege depus în Parlament
Lovitură pentru Horaţiu Potra. Decizia luată de ÎCCJ în cazul său e definitivă
Eveniment
Lovitură pentru Horaţiu Potra. Decizia luată de ÎCCJ în cazul său e definitivă
Incendiu puternic la un bloc din București. Bilanțul victimelor
Eveniment
Incendiu puternic la un bloc din București. Bilanțul victimelor
Exorcizări și demoni, schema care a golit conturi în Iași. Cum a fost păcălit un bărbat de „Bau”, entitatea supranaturală
Eveniment
Exorcizări și demoni, schema care a golit conturi în Iași. Cum a fost păcălit un bărbat de „Bau”, entitatea supranaturală
Procurorii DIICOT din Buzău au reținut doi tineri după ce un bărbat a murit din cauza drogurilor
Eveniment
Procurorii DIICOT din Buzău au reținut doi tineri după ce un bărbat a murit din cauza drogurilor
Ultima oră
21:16 - Invenția unui român pentru persoanele nevăzătoare l-a propulsat în topul celor mai buni 10 tineri inovatori ai lumii
21:14 - Grindeanu, după ce Gheorghiu l-a acuzat de ipocrizie pe tema companiilor de stat: „Înțeleg indignarea, mai ales când nu citești prima pagină din document”
20:51 -   Final tragic pentru o femeie din Germania după o greșeală făcută de fiul său de 10 ani
20:49 - Bolojan: PSD a plantat oameni peste tot. Boala asta se numeşte pesedism / PSD și-a bazat moțiunea pe faptul că va găsi în PNL un premier confortabil
20:37 - Fructele copilăriei au ajuns un lux. Corcoduşele şi caisele verzi se vând la preţuri uriaşe în pieţe: „Acum sunt delicatese”
20:29 - Anunțul OMS despre riscul real de hantavirus după evacuările de pe nava MV Hondius
20:23 - Gheorghiu: „E nevoie de un guvern cu suficientă susținere, care să curețe țara asta, pentru că se scurg bani prin risipă și prin hoție mai mult decât putem noi produce”. Ar intra într-un eventual nou partid creat de Bolojan? (VIDEO)
20:15 - Persoana care a contaminat mâncare pentru bebeluși cu otravă pentru șobolani a fost prinsă. Cine este bărbatul arestat de poliția austriacă
20:06 - Rucsacul lui Nicușor Dan a devenit viral după apariția de la summitul din Armenia. Cât costă accesoriul purtat inclusiv la evenimentele oficiale
19:55 - Coreea de Nord a eliminat din Constituție obiectivul de reunificare cu Coreea de Sud